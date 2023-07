El duelo de cuotas entre “Siempre Domingo” y “TV Park” estaba claramente decidido

tz televisión

de: Melanie Habeck y Lukas Inkammerer

Semana tras semana, “Always Sunday” y “TV Garden” compiten por la mejor tarifa. Ahora está claro qué programa del 23 de julio atrajo a más espectadores.

Actualización del 24 de julio a las 10:00 am: El domingo (23 de julio), Stephane Merross y Andrea Kewell llamaron nuevamente para nuevas ediciones de “Always Sunday” y “TV Garden”. Con las críticas de Mross a su esposa Anna-Carina Woitschack (30), quien canceló su aparición en ARD, y un comentario descarado de “Kiwi” sobre el equipo de la DFB, esta vez había mucho que hacer nuevamente. Uno de los dos formatos de culto fue mejor recibido por los espectadores.

¿”Siempre domingo” o “TV Park”? El programa encontró significativamente más partes interesadas el domingo. © IMAGO / Fotomatón; IMAGO / BOBO (fotomontaje)

de nuevo Centro de números DWDL Como se puede ver, el parque de televisión ZDF una vez más logró ganar claramente el duelo de audiencia con “Immer wieder Sundays”. La escena en color en Lerchenberg en Maguncia fue vista por 1,83 millones de televidentes, lo que le da a ZDF una participación de mercado del 16,7 por ciento. Mientras tanto, Stefan Merros y Always Sandys encontraron solo 1,41 millones de clientes potenciales, lo que resultó en una participación de mercado del 16,6 por ciento. Queda por ver si el trompetista estrella y su espectáculo podrán superar a Andrea Kewell y Park TV esta temporada.

Primer informe del 2 de julio de 2023: Mainz/Rust – También el 2 de julio, las cadenas de televisión pública compitieron con “jardín de televisióny “Always Sundays” para los fanáticos de Schlager. Ambos formatos destacaron con artistas populares y campañas de entretenimiento. Pero un espectáculo fue aún mejor recibido por el público.

ZDF vs ARD: “Fernsehgarten” en duelo de apuestas con “Always Sundays”

Ya la semana pasada, “Always Again on Sunday” tuvo que admitir la derrota en el duelo de rating con “Fernsehgarten”.: Con una cuota de mercado del 19,6 por ciento, el espectáculo con Andrea Kewell (58) es una clara victoria. Una semana después apareció una imagen similar: alto dwdlUn total de 1,85 millones de espectadores vieron la edición del 2 de julio de “Fernsehgarten”. Con un 17,8 por ciento, la cuota de mercado cayó ligeramente, pero el programa de ZDF todavía estaba por delante de su rival ARD “Immer wieder Sundays”. Stephane Morros, de 47 años, ha inspirado a 1,44 millones de personas con su espectáculo.

Como de costumbre, “Fernsehgarten” obtiene buenos resultados con su colorida combinación de entretenimiento e información. Se trata de viajar con el lema “On Your Marks – Get Ready – Vacation”. Ya sean los sonidos de la samba en la voz de Bellini, las instrucciones sobre cómo cocinar paella o una rutina de baile sirtaki: la presentadora Andrea Kewell cautivó a los espectadores con su espectáculo, entre otras cosas. a Brasil, España y Grecia.

Pese a la derrota de “Fernsehgarten”: ARD gana los ratings en horario de máxima audiencia

Incluso si la ARD con “Immer wieder Sundays” está detrás de “Fernsehgarten” en el duelo de rating, el día terminó con éxito para el presentador. “Polizeiruf 110: Sabine” tuvo 4,95 millones de espectadores a las 20:15, dejando muy atrás al programa de la competencia de ZDF “Rosamunde Pilcher: A Wrong Life” (4,17 millones).

El 2 de julio, “Fernsehgarten” e “Immer wieder Sundays” tuvieron un duro duelo de ratings: con 1,85 millones de espectadores, el programa de ZDF se alzó con Andrea Kiewel como ganador. © IMAGO / BOBO; ARD/Una y otra vez los domingos

Desde el punto de vista de los índices de audiencia, “Always Again on Sunday” fue tema de “TV Garden”, pero el programa del 2 de julio proporcionó muchos temas de conversación. Además de luminarias como Kastelruther Spatzen, Nicole (58) o Linda Fäh (35), el presentador Stefan Moross también dio la bienvenida a su ex esposa Stephanie Hertl (43). El reencuentro de la ex pareja del sueño de Schlager fue inesperadamente maravilloso, Porque a pesar de un pasado compartido, Stefan Moross no ha dirigido una palabra a Stephanie Hertel en el programa.. Fuentes utilizadas: dwdl.de