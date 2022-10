El Eintracht Frankfurt pierde ante el Dortmund y frustra al VAR | hessenschau.de

Tarde amarga para el Eintracht Frankfurt: el equipo fracasó ante el Borussia Dortmund por mal uso de oportunidades. La escena justo antes del descanso es particularmente emocionante.

Eintracht Frankfurt sufrió una derrota en casa: Hessian perdió 2-1 (1-1) ante Borussia Dortmund el sábado por la noche. Julian Brandt (20 minutos) y Judd Bellingham (52) anotaron para el BVB, y Daichi Kamada marcó el gol para Frankfurt (26).

Entre los dos partidos de Champions contra Marsella Y en Lisboa, el Eintracht entró con tres cambios (Tota, Sebastian Rudd y Luca Pellegrini por Hervoy Smolcic, Gabriel Sue y el lesionado Christopher Lenz). E intentó desde el principio tomar la iniciativa: el intento de tiro de Mario Gotze fue eliminado por Mats Hummels, e Ivan Ndica cabeceó el siguiente córner directamente al portero del BVB Gregor Koppel (minuto 4). En el otro extremo, Bellingham anotó un tiro libre arriba de la portería y Brandt disparó al costado de la red del BVB (11’/15′).

Kamada ataja el primer gol de Brandt

Luego, los invitados tomaron la delantera en el minuto 20: Donyell Malen hizo quedar mal a Tota y centró a Brandt, quien rebotó su tiro desde unos diez metros a través de las piernas de Kevin Trapp a la red – 0: 1. Sin embargo, Eintracht no disuadió y golpeó Regresó apenas seis minutos después: Randall Kolo Mwani luchó por el balón, arrastró a varios rivales y soltó a Kamada, que empató desde unos 18 metros.

Después de eso, los dos equipos intentaron repetidamente con acentos ofensivos, pero las defensas también fueron buenas y el portero no tuvo que interferir. La mayor emoción del partido llegó en el minuto 42: Kolo Mwani remató de cabeza al poste. Jesper Lindström quería seguir, pero recibió un claro empujón de Karim Adeyemi. Después de caer, el danés atrapó el balón: el árbitro Sasha Stegmann no decidió un penal, pero castigó la mano. Para consternación de todos los jugadores del Eintracht, el VAR tampoco intervino. Entonces entré a la segunda mitad con 1:1 y mucha frustración con el árbitro.

La fase de presión del Eintracht sigue sin éxito

A esto le siguió la siguiente ducha fría inmediatamente después de la segunda parte: una brillante combinación de Niklas Sule y Youssef Mukoko le dispararon el balón a Bellingham, que dejó fuera a Tota y marcó el 2-1 desde la perspectiva del BVB (52). La respuesta del Eintracht fueron ataques furiosos: apenas dos minutos después de encajar, Lindström centró a Pellegrini con la suela, y Kobel pudo zambullirse y sacar el balón del córner corto.

En el minuto 57, Kolo Muani no pudo sacar un tiro libre de Kobel, e inmediatamente después Nico Schlutterbeek logró sacar un tiro de Mario Götze fuera de la línea. Después de solo cinco minutos, el poderoso Kolo Muani engañó a toda la defensa del BVB, pero su intento de túnel contra Kobel no tuvo éxito: su merecido empate no quería que llegara.

De esta manera, el Borussia Dortmund logró calmar el partido y terminó la fase de urgencia en Frankfurt. Efectivamente, no hubo ocasiones más significativas por ninguno de los dos lados y el Eintracht lamentó la pérdida de 20 tiros a puerta. Porque BVB pasó la derrota en la mesa Terminado, el puesto de Oliver Glasner en la Liga de Campeones ha terminado por el momento.