El entrenador de fútbol desarrolla la aplicación sin conocimientos de programación

hEn realidad, Thilo Specht sólo quería resolver un problema que a menudo encontraba en su tiempo libre como entrenador de fútbol del equipo juvenil del Frankfurt G. Para los niños de cinco y seis años, los resultados “pueden alcanzar los dos dígitos”, informa Specht. Con tantos goles, a veces puede resultar difícil estar atento al marcador, especialmente cuando las cosas van mal en el campo.

Alejandro Wolfers Editor del periódico económico Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Entonces Specht se propuso desarrollar una aplicación que resolviera el problema y rápidamente alcanzó sus límites. Este hombre de 47 años trabaja como consultor de comunicación independiente y dice que no tiene nada que ver con la programación. Sólo en su juventud probó algunos videojuegos basados ​​en texto en un Commodore 64. Pero no debería ser demasiado complicado, la aplicación debería poder registrar la puntuación simplemente con un toque con el dedo en el Apple Watch. Specht experimentó con el lenguaje de programación Swift de Apple, pero no llegó muy lejos como autodidacta. Los materiales educativos de Apple trataban principalmente de estudios de casos concretos que no satisfacían mucho sus necesidades.