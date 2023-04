“El equipo ya no cree en sí mismo”.

tz Deportes Bayern Munich

Después de los malos resultados recientes, el Bayern de Múnich tendrá que acobardarse por el campeonato. PK antes del partido del Hertha con Thomas Tuchel para leer.

el Bayern Munich Perdió el primer lugar del fin de semana: contra Hertha Berlín Ahora debería poder ganar en casa.

Perdió el primer lugar del fin de semana: Ahora debería poder ganar en casa. Antes del juego allí Tomas Tuchel Rueda de prensa: El entrenador fue duro con el equipo.

Rueda de prensa: El entrenador fue duro con el equipo. FCB quiere Los últimos cuatro partidos sin ganar rfid: Sin embargo, Tuchel tuvo que anunciar dos fracasos.

rfid: Sin embargo, Tuchel tuvo que anunciar dos fracasos. Además, Tuchel habló sobre Una visita de Uli Hoeneß: El presidente de honor buscó un intercambio con el entrenador.

Según este comunicado de PK game over, el domingo por la tarde a las 15.30 horas continúa el partido de ida entre el Bayern de Múnich y el Hertha BSC.

Actualización, 14:07: Cómo vio Tuchel el partido de liga el viernes por la noche: “Ni siquiera sé si lo estoy viendo. Está claro para nosotros que ya no está en nuestras manos. El objetivo debería ser sumar 15 puntos. Si seguimos jugando como “No vamos a dejar que nadie se escape de ese compromiso. Para nosotros, más que nunca, es todo sobre nosotros”, explica.

Actualización, 14:05: Naseer Mazraoui expresó recientemente su enfado y se quejó de su papel como suplente. “No leo la entrevista, así que no afecta cómo me tratan mis jugadores. También quiero que juegue más. Cuando juega más, dicen que es el mejor lateral derecho del equipo. Al final, todos se preparan”, respondió Tuchel. Hacer algo es una cosa y hacerlo e imponerlo es otra. Todos en el Bayern deben asegurarse de que vuelvan a jugar al día siguiente”.

Thomas Tuchel de PK habla de Mathys Tel: “Hay situaciones más sencillas para un chico de 18 años”

Actualización a las 14:02: ¿Cómo valora el Tuchel Hertha? “Por supuesto que será impredecible con un cambio de entrenador, otra razón para centrarnos en nosotros mismos. Si hay un lado positivo en los resultados recientes, es que la situación es bastante clara. También la actitud que debemos tener entre nosotros”. no deberíamos ser tan malos acercarnos el uno al otro”. Partido a la par, luego confirmar eso minuto a minuto y luego ganar. Tenemos que conceder primero. La filosofía sobre la posición inicial no tiene sentido en el caso de nuestra mesa. “

Actualización, 13:58: ¿Será Mathys Tel uno de los titulares? “No es la edad. Ayer cumplió 18 años, entonces la pregunta es, ¿le harías un favor ofreciéndole un relevista? Creo que otros jugadores con más experiencia que han lidiado con situaciones así antes son más exigentes. Hay situaciones más simples. para alguien que tiene 18 años”.

“Tiene algo de facilidad al respecto, pero no es como si hubiera anotado cada vez en sus breves apariciones. Tiene que haber una manera consistente y comprensible de entrar en la alineación titular”, dijo Tuchel. Tuchel: “Tal vez voy a refutar yo mismo pasado mañana, pero suelo decir que esto es un paso demasiado lejos.

Tuchel con un análisis implacable: “Nuestro equipo ya no cree en sí mismo para cruzar la calle”

Actualización, 13:53: “El equipo conoce mi opinión sobre este juego (Mainz, nota), pero hay una oportunidad en este deporte para hacer las paces. En los dos últimos juegos, hemos cedido cinco puntos innecesariamente después de seguir adelante, lo cual es muy inusual para nosotros y para nuestro reclamo. “La honestidad y la franqueza son la mejor manera de avanzar”, dice Tuchel.

Según su propia declaración, él y su equipo realizan el análisis de manera muy crítica. Con los tres días de descanso, apostó por la “energía y la frescura”, así como por un “enfoque positivo” y formas de formación “que te dan mucha sensación de superación y mucha acción y oportunidades laborales”. Tuchel da la razón sin descanso: “Nuestro equipo ya no se atreve a cruzar el mismo camino, nos toca a nosotros en este momento.

Actualización 13:50: ¿Cuándo comenzarán Tuchel y la alta dirección a planificar el equipo para la próxima temporada? “El proceso comienza la próxima semana porque tenemos una semana completa nuevamente. Debido a la gran cantidad de juegos e impresiones, hemos estado muy concentrados en el proceso diario, pero el intercambio sigue siendo casi diario. Pero no vamos a entrar en el tema en sí hasta la próxima semana”.

Thomas Tuchel confirma sus fracasos en el Bayern de Múnich: “Lamentablemente, Uba se lesionó ayer”.

Actualización 13:46: ¿Cómo ve Tuchel a Jan Sommer, que ha tenido que ser criticado últimamente? “Lo siento como un profesional de alto nivel, es una persona increíblemente agradable y positiva. Es amable, educado, extrovertido pero también autocrítico. No necesitamos andarnos por las ramas, no siempre es fácil estar en la portería”. en el Bayern. Porque generalmente no recibes mucho”, dijo Tuchel. Para hacerlo, porque sigues siendo el foco y todos esperan que salves lo que sea que entre en la portería”. Sommer maneja las críticas “de la manera que te gustaría alguien que lo maneje”. Todavía tiene confianza, dice el entrenador y dice: “Lo estamos empujando”.

Actualización 13:44: Cómo valora Tuchel el trabajo de Hoeneß, que parece ser el que más aporta. “Tal vez se siente a mi lado en el banquillo el fin de semana y luego diría que ya está en la primera fila. Pero cuando está en el bloque simplemente viene a mi casa e intercambiamos ideas porque el club es importante para él”. él. Entonces, él quiere información, estados de ánimo y opiniones. Por supuesto que da su opinión “, y no recomendaría no escuchar. Solo puedo evaluarlo positivamente. Sé que esto también puede interpretarse de manera diferente, y veo que se puede interpretar al revés. Muestra que le importa y que le afecta”. Y Tuchel cree que es “una señal positiva, porque sus mensajes son positivos”.

Actualización 13:41: El entrenador da una actualización de su equipo y tiene que reportar dos fallos. “Desafortunadamente, Aoba se lesionó en un partido ayer. Estará fuera por dos semanas con una fibra desgarrada. Lyon tiene un hematoma en la rodilla, pero tiene que irse. King no entrenó debido a un bloqueo en la espalda, pero lo hará”, dice el entrenador. Eric Maxim Choupo-Moting estará ausente, confirmó Tuchel.

FC Bayern: PK con Tuchel en la cinta en vivo – El entrenador habla sobre el desvío de Hoeneß en Säbener Straße

Actualización 13:37: “Ole quería su opinión sobre el juego y le deseo un buen comienzo de semana. Fue la medida adecuada para que todos nosotros obtuviéramos una carrera corta. Todos deseamos que fuera diferente, por eso solo tuvimos el inicio de la semana hasta ayer. Pero el ambiente es el que nos gustaría que fuera”. “La situación se ha vuelto difícil, pero no desesperada. Estamos listos para intensificarla un poco”, explicó Tuchel.

Actualización 13:34: Inicialmente, se trataba de un enfrentamiento con Uli Hoeneß, quien visitó al entrenador en el campo de entrenamiento. El técnico arrancó la rueda de prensa con una ligera broma: “Solo quería decirme quién jugaba ese fin de semana, y lo vi enseguida”. “Sé que quería saludarme. Por lo general, también estoy en la oficina de arriba, pero quería ayudar a levantar las puertas y configurar las estaciones. Es por eso que ya estaba en el campo, se acercó a mí. y dije hola. Pero no voy a decir nada sobre el contenido”.

Actualización 13:31: PK comienza un poco antes de lo previsto antes de la una y media.

Actualización del 28 de abril a las 13:15: En un cuarto de hora comienza la rueda de prensa con Thomas Tuchel antes del importante duelo de la Bundesliga con el Hertha Berlín. Los Capitals llegan al Allianz Arena desde el fondo de la tabla, pero el equipo de Múnich no debería tomar a su oponente a la ligera, incluso dada su posición inicial.

Munich – El Bayern sufrió otro revés el pasado fin de semana. Después de perder ante el Manchester City en la Liga de Campeones, el conjunto de Múnich cayó 3-1 en Maguncia tras una mala segunda parte. El próximo duelo de la Bundesliga será el domingo, cuando el Bayern reciba al último clasificado, el Hertha, en el Allianz Arena. El director técnico Thomas Tuchel hablará sobre la situación actual con el poseedor del récord el viernes por la tarde.

Bayern Munich: Transmisión en vivo con Thomas Tuchel hoy – Munich recibe a un Hertha débil

Contra los favoritos al descenso de la capital, que esperan ganar en siete juegos, el Bayern ahora espera liberarse. Los campeones de la serie realmente necesitan esto, porque el fin de semana pasado no solo perdieron el partido fuera de casa en Mainz, sino que también perdieron el liderato en la tabla. Desde entonces, el Borussia Dortmund se ha movido un punto por delante del Bayern en el primer lugar.

Idealmente, el triple contra el Hertha debería ser el comienzo de una carrera de recuperación, porque el Bayern probablemente tendrá que obtener la mayor cantidad de puntos en los cinco partidos restantes y al mismo tiempo esperar resbalones del BVB. Este último juega en Bochum el viernes por la noche a las 20:30 horas Dos días después, Múnich puede responder con el partido de ida a las 15:30 horas.

El entrenador Thomas Tuchel cayó al segundo lugar con su homólogo bávaro. © Sven Simón / Imago

Conferencia de prensa del Bayern de Múnich con Thomas Tuchel en vivo hoy: Tuchel llama fracasos

En la gira de prensa, Tuchel probablemente comentará sobre su posición actual de titular en la pelea por el campeonato. El jugador de 49 años también dará una actualización sobre su personal y mencionará posibles ausencias en su plantilla. Además de los lesionados de larga duración Lucas Hernández y Manuel Neuer, Alfonso Davies, quien sufrió una lesión muscular en Mainz, también estará seguramente fuera. También es probable que se pierda el delantero Eric Maxim Choupo-Moting, que ha estado sufriendo problemas en la rodilla.

Tuchel también puede comentar sobre la reciente reunión con Uli Hoeness en PK y revelar lo que quiere el patrocinador del Bayern. De repente apareció en Säbener Straße el miércoles y se tomó el tiempo para hablar extensamente con Tuchel. (los salarios)