El ex cajero recomienda encarecidamente comprobar los recibos, especialmente los lunes.

Aunque puede resultar molesto y olvidarse rápidamente, resulta útil comprobar el recibo directamente en la cinta transportadora. Un ex cajero de supermercado revela por qué.

MÚNICH – Las compras en los supermercados suelen ser rápidas y, a veces, agitadas. Empaqué la compra, mientras tanto la pagué rápidamente, luego probablemente tiré el recibo a la basura y salí rápidamente de la tienda. Un ex cajero revela por qué esto no es una buena idea, especialmente teniendo en cuenta los elevados precios actuales en los supermercados. Hay algunas cosas simples que debe tener en cuenta para no desperdiciar su dinero innecesariamente.

Un ex cajero revela cuándo los clientes deben tener más cuidado

El informante revela que incluso cuando se trabaja en un supermercado o en el ámbito privado, se pueden confundir muchas cosas aprobar. Esto es especialmente cierto para los artículos cuyo precio no está claramente indicado mediante un código de barras, especialmente los productos a granel, especialmente frutas y verduras. Al finalizar la compra, la persona debe ingresar el código manualmente.

En el calor del momento, puede suceder que un número se acerque sigilosamente. Por ejemplo, si se paga el precio por kilo de pitahaya importada en lugar de manzanas Gala, el precio puede subir rápidamente. Recientemente, un cajero de Lidl hizo un trabajo aún peor: emitió deliberadamente un vale de un millón de euros.

Pero el ex cajero tiene otros consejos sobre dónde y, sobre todo, cuándo merece la pena echar un vistazo más de cerca a la caja. Porque algún día puede haber mucha confusión sobre los precios. Y todo ello sin ningún error humano.

Según el ex cajero, comprobar los recibos es especialmente útil en un solo día.

En concreto, el lunes, que es exactamente el día en el que mucha gente quiere conseguir las nuevas ofertas especiales en la tienda de descuentos. Pero según los expertos, éste es precisamente el problema. A principios de semana algunos precios promocionales aún no se habían ingresado en el sistema de caja. Por lo tanto, aquí también se requiere atención al cliente para que no acabe pagando el antiguo precio más alto.

Por lo tanto, definitivamente vale la pena mirar detenidamente el recibo después de comprar. Incluso si te incomoda, debes abordarlo de frente, dice el ex cajero. Porque también a la persona que está detrás de la cinta transportadora le interesa que al final del día la cantidad adecuada esté en su casillero; sobre todo, no demasiado poca, pero tampoco demasiada.

A veces las quejas sobre precios incorrectos en los recibos no son tan fáciles

Por el contrario, quejarse de un precio supuestamente demasiado alto no es tan fácil, como aprenderás de esto. centro de asesoramiento al consumidor: “La compra se realiza al finalizar la compra; aquí es donde (legalmente) se acuerda por primera vez el precio”. Como cliente, no puedes insistir en un precio preestablecido. Esto requiere la buena fe del mercado. En caso contrario sólo tienes la opción de devolver la mercancía. A menos que primero notes el precio incorrecto en el recibo. (pkb)