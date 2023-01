Aldi Süd: Eso cambia con las nuevas cajas registradoras turbo

aldi Süd está cambiando su área de salida. Además de los sistemas existentes, la tienda de descuento establecerá al menos una caja doble en el futuro y también instalará estaciones de autopago. “Esto hace que las compras sean más eficientes y divertidas”, dice el anuncio de la empresa.

Los timón de doble raya son más largos que sus predecesores y cuentan con un doble eje de mercancías con dos pantallas en el extremo, además de dos terminales de tarjetas EC y dos impresoras de recibos. Esto significa que los cajeros ya pueden comenzar a registrar las mercancías para el próximo cliente en la cola mientras el cliente todavía está pagando y, si es necesario, incluso pedirles que paguen al mismo tiempo. “Esto deja más tiempo para empacar la mercancía”, anuncia Aldi en la carta correspondiente.

Así, el descuento crea novedad en el comercio minorista alemán. “La cascada de dos partes también está disponible en otros comerciantes. Por otro lado, el hecho de que los pagos se puedan realizar en paralelo en la caja es novedoso”, dice Cetin Akar, gerente de proyectos del departamento de investigación de TI del EHI Retail Institute en Colonia.

A su juicio, el experto valora esto como un “cambio importante” en respuesta a la tendencia a más pagos con tarjeta y, al mismo tiempo, al creciente papel de las tiendas de descuento como proveedores locales en las grandes ciudades, donde la gente compra con más frecuencia y acaban llegando cantidades más pequeñas. en la línea de pago. “Los clientes no quieren hacer cola para esto”, explica Akar.

Como alternativa adicional, Aldi Süd ofrece un servicio de autopago. “De esta manera, los clientes pueden dirigirse a la caja que tenga más sentido para su compra”, dice André Giesen, el llamado director de operaciones de la tienda nacional en el centro de descuento con sede en Mülheim/Ruhr. “Muchas compras pequeñas se realizan en sucursales cercanas a escuelas o edificios de oficinas, por ejemplo. Aquí, las cajas registradoras de autopago son ideales para nivelar posibles colas en el área de caja”. Tarjeta de créditoO un teléfono inteligente o un reloj inteligente.

Aldi Süd ha probado previamente nuevos conceptos en 30 sucursales piloto. Las innovaciones se lanzarán en el primer trimestre de 2023. Si bien se implementarán cajas dobles con ejes de productos y terminales EC en cada sucursal, Aldi está limitando las cajas de autoservicio a las tiendas en las grandes ciudades.

Un experto de Acar puede comprender los cambios planificados. “El área de pago es el centro neurálgico en el comercio minorista de alimentos”, dice el investigador minorista. “Si hay un problema en la caja, es la última impresión del cliente antes de salir de la tienda”. Es por eso que todos los minoristas quieren que todo funcione sin problemas y rápidamente allí. Y esto es exactamente lo que siempre ha sido una característica clave de Aldi en el pasado. “Siempre ha habido cajeros particularmente rápidos y la empresa quiere mantener esta ventaja con innovaciones.

Esto puede poner a la competencia bajo presión, al menos con flexiones dobles. “Si a los clientes les gusta el sistema y se acostumbran a él, las expectativas pueden evolucionar”, cree el experto Akar. Por otro lado, se han instalado estaciones de autoservicio en varios otros minoristas. “El período de la corona en particular, cuando la gente quería evitar el contacto, trajo un nuevo ímpetu aquí”, describe Akar.

Como resultado, muchos consumidores han perdido sus reservas y han aprendido a apreciar la tecnología. Presentado en Aldi lo confirma aún más. “La empresa no hace nada que el cliente no quiera”, explica Akar.

¿Usarán pronto los clientes de Aldi el escáner de mano en el supermercado?

se prueba en Venta minorista También conceptos como Scan & Go, donde los clientes caminan por la tienda con escáneres portátiles o usan sus teléfonos inteligentes con las aplicaciones apropiadas para registrar los productos en el estante y luego pagar sin tener que volver a colocar los productos en la cinta transportadora.

Según EHI, esto se usa principalmente para carritos de compras más grandes. “La proporción de ventas a través de la aplicación es mucho mayor que la de las cajas tradicionales”, dice un estudio como parte de la Iniciativa de autoverificación de EHI con alrededor de 700 participantes. El ancho de banda oscila entre 1,1 y 1,9 veces los importes de compra habituales.

Este sistema, que Penny Discounter está probando en, digamos, 200 sucursales, todavía está en pañales. “Hasta donde sabemos, en el otoño de 2022 todavía había menos de 20 empresas minoristas en Alemania que ofrecían a sus clientes autoescaneo con sus teléfonos inteligentes a mayor escala”, explica el autor del estudio, Horst Frank.

Si se proporcionan escáneres o dispositivos en el carrito de compras, la tarifa es mucho más alta. Según el estudio, los usuarios promedian el siete por ciento de los compradores.

