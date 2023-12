El experto explica si el ayuno ayuda

24vita Vivir saludablemente

de: Julián Gutman

el presiona divide

La obesidad es una causa de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Si pierdes peso, también estás ayudando a que tu hígado se recupere. Un experto en ayuno explica cómo alcanzar el éxito.

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFL) es un diagnóstico común. Quienes lo padecen almacenan demasiada grasa en el hígado, dañando permanentemente el órgano. Como es eso Hospital Universitario de Zúrich Advierte que la enfermedad del hígado graso no tratada puede provocar hepatitis, cirrosis o incluso cáncer de hígado.

Los estilos de vida modernos (demasiado sentado frente a las pantallas, comer sin pensar, demasiados productos preparados y muy poca relajación) están provocando que cada vez más personas desarrollen la enfermedad del hígado graso. Uno de cada cuatro ciudadanos alemanes mayores de cuarenta años Fundación Alemana del Hígado Ya afectado. No hace falta decir que a uno de cada tres niños con sobrepeso se le diagnostica enfermedad del hígado graso. Los resultados de un estudio poblacional actual realizado en Inglaterra también muestran que uno de cada cinco participantes tenía NAFL a mediados de los 20 años.

En este contexto, se requiere responsabilidad personal. Cambiar tu estilo de vida hacia una dieta saludable sin alcohol y hacer mucho ejercicio detiene la enfermedad del hígado graso y ayuda a que el órgano se recupere.

Sólo bajo supervisión médica: los tratamientos de ayuno tienen sentido en el tratamiento del hígado graso

doctor. Daniela Cobbold es experta en fisioterapia e investiga sobre nutrición y ayuno en la Charité de Berlín. Según ella, los tratamientos de ayuno también pueden ser útiles para tratar el hígado graso. “Las personas con sobrepeso a menudo sufren de enfermedad del hígado graso no alcohólico. El ayuno tiene un potencial extraordinario para este propósito. Un estudio demostró que el índice de hígado graso se redujo significativamente como resultado del ayuno terapéutico”, dijo Cobbold en una entrevista con el portal especializado. . tema. Como parte del estudio, los pacientes ayunaron durante cuatro a ocho días, bajo supervisión médica.

Índice de hígado graso explicado brevemente El índice de hígado graso le permite estimar cuánto riesgo tiene realmente de padecer la enfermedad del hígado graso. Se calcula utilizando el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura, los valores de la enzima hepática y-GT y los triglicéridos.

Se recomienda una dieta vegetariana para pacientes con enfermedad del hígado graso. © imago

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

“El ayuno mejora el metabolismo. Entrena al cuerpo para utilizar otras vías metabólicas, especialmente en lo que respecta al hígado”, dice Cobbold, explicando el efecto positivo del ayuno en el hígado. Sin embargo, un régimen de ayuno siempre debe ir acompañado de un médico. Para algunas personas, pasar varios días sin comer también presenta riesgos. Siempre se debe discutir con su médico si el ayuno es una opción.

Consejo: las sustancias amargas mejoran la salud del hígado La mirra puede promover la salud del hígado al estimular la producción de bilis, mejorar la función de desintoxicación, aumentar el apetito, regular los niveles de azúcar en sangre y ayudar a la digestión. Si no te gustan los alimentos amargos como el diente de león, puedes utilizar remedios naturales como este. BitterLiebe Spray complejo hepático (enlace promocional) A retirarse. Sin embargo, las personas con enfermedades hepáticas deben consultar a un médico.

El ayuno intermitente también reduce la presión sobre el hígado

Esto es diferente del ayuno intermitente: esta versión ligera del tratamiento de ayuno es menos estresante para el cuerpo y es una buena forma de perder peso de forma saludable. Sin embargo, no existen estudios sobre la eficacia del ayuno intermitente contra la enfermedad del hígado graso. “Ciertamente no se puede esperar que tres o cuatro semanas de ayuno intermitente produzcan los mismos resultados que una semana de ayuno Buchenger. La estimulación es mucho menor con el ayuno intermitente, y también lo es la reacción del cuerpo”, dice Daniela Cobbold. ayunar durante varios meses o años. Supongo que en estos periodos produce buenos efectos y quizás resultados similares al ayuno Buchenger. Se trata de entrenar esta otra vía metabólica, y eso es lo que pasa cuando no consumes calorías durante 14 o 16 horas. .

Más amargos por favor: Qué alimentos son especialmente buenos para el hígado y el sistema inmunológico Ver la serie de imágenes

Pero incluso durante el ayuno intermitente, se deben evitar algunos alimentos para tratar la enfermedad del hígado graso. El experto en ayunas Kobold recomienda evitar los siguientes alimentos para el hígado:

Alimentos a los que se les añade fructosa, como bebidas azucaradas.

Productos animales como salchichas.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.