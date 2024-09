“El Extranjero Loco” Javier Mille puede dar la sorpresa

pagina de inicio principio

De: Ani Akkoyun

Javier Milei se postula como candidato presidencial por la coalición La Libertad Avanza en las elecciones del 22 de octubre en Argentina. (Foto de archivo) © Luis Robayo/AFP

Antes de las elecciones en Argentina, el populista de derecha Javier Milei lidera la carrera. El politólogo Wolfgang Muno explica en una entrevista su atractivo.

BUENOS AIRES – Una vez más nos enfrentamos a una elección fatídica en Argentina. Con crisis económicas e inflación, una población frustrada debe decidir sobre un nuevo jefe de Estado. Además de un nuevo presidente, los argentinos eligen miembros del Congreso Nacional y gobernadores de la mayoría de las provincias del país. Si nadie obtiene la mayoría, se celebrará una segunda vuelta el 19 de noviembre.

Sorprendentemente, el populista de derecha Javier Milei surgió como el favorito en las primarias, seguido por la conservadora ex ministra del Interior Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, del campo gubernamental de izquierda. Millay se describe a sí mismo como un “anarcocapitalista” y se sitúa fuera del espectro partidario tradicional en el país sudamericano. Se dice que el parlamentario es ideológicamente cercano al expresidente brasileño de derecha Jair Bolsonaro y al expresidente estadounidense Donald Trump.

El politólogo Wolfgang Muno explica la situación actual en Argentina y analiza al controvertido candidato Javier Mili.

Elecciones en Argentina:

Señor. Muño, se espera que el candidato presidencial Javier Milei gane las elecciones argentinas. ¿Cómo lo ves?

Realmente no creo que tenga posibilidades de ganar. Argentina tiene una segunda vuelta y no sé si realmente podrá ganar por mayoría. Porque cuando se enfrente al moderado Sergio Massa, las cosas van a ser difíciles. Pero Miley ya obtuvo una sorprendente cantidad de votos en las primarias, especialmente de votantes más jóvenes y descontentos. Entonces podría haber una sorpresa. Definitivamente era un “inconformista”, un outsider un tanto excéntrico, como decimos en ciencia política. Como resultado, ahora ha desarrollado una enorme base de seguidores, y no sólo en Argentina.

… Me recuerda un poco al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.

No. Miley es un poco más radical que Bolsonaro. Al fin y al cabo, es un economista cualificado, bastante excéntrico. Si bien Bolsonaro ha estado activo en política durante más de treinta años, Miley todavía es relativamente nueva. Ex profesor de economía, entró en política hace sólo unos años. Pero eso sí, es muy similar en cuanto a contenido. Es una combinación de extremismo de derecha y libertarismo.

También es un populista clásico que lucha contra el elitismo. Y contra todas las élites. Para Miley, todos los partidos establecidos son atolladeros de corrupción. Al igual que con Donald Trump, todos en el establishment son corruptos. Fue simplemente bien recibido por un electorado desilusionado en Argentina.

¿Existe el riesgo de un culto a la personalidad como Bolsonaro o Trump?

Es difícil decir hasta qué punto aguantará, tal vez hasta ganar las elecciones. Sin embargo, es una tradición en América Latina, especialmente en Argentina. El individualismo es un elemento político muy importante. El presidente es elegido directamente y juega un papel muy importante, y los poderes también son muy fuertes.

Hablando de capacidades, Miley promete a la gente una transformación radical. Por ejemplo, quiere introducir el dólar estadounidense como medio de pago, reducir significativamente los impuestos y eliminar los privilegios de las minorías. ¿Qué tan realistas son estos planes?

Bueno, como dije, la gente está totalmente frustrada en este momento. Argentina era uno de los países más ricos del mundo hace unos 100 años, pero desde entonces ha seguido cayendo. Crisis económicas cada pocos años e inflación (actualmente del 120 por ciento). El 40 por ciento de la población se considera pobre. La frustración es grande y Miley actúa como populista. De ahí la reputación de Mili, que promete hacerlo todo mejor. Dice que toda la elite es corrupta, quiere dolarizar, abolir el banco central y cerrar la mitad de los ministerios.

Si lo logra, creo que Argentina quedará en completo caos. La dolarización de la economía significa que la mitad de las empresas tendrán que cerrar. Y la mayoría de la gente ni siquiera tiene acceso a dólares. Pero la gente está tan frustrada que busca alternativas, porque nada ha ayudado en los últimos años, ni bajo los conservadores ni bajo los peronistas.

El politólogo Wolfgang Muno enseña en la Universidad de Rostock y ha realizado investigaciones en Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. © Universidad de Rostock

Elecciones del 22 de octubre: Miley cambiará significativamente la política social en Argentina

Sin embargo, no es sólo la economía argentina la que está en juego…

No Javier Milei, este completo outsider, muy liberal en política económica y casi radical de derecha en términos sociopolíticos. Ya se ha alineado con los extremistas de derecha que quieren restringir el derecho al aborto. Lo que significa que las mujeres ya se lo están pensando dos veces antes de optar por Millie. Esto no aplica para Argentina.

¿Hay intercambio internacional?

Absolutamente. A Miley se unen José Antonio Casta de Chile y Bolsonaro del partido Vox de España. Y con la gente que rodea a Donald Trump. Su exasesor Steve Bannon, por ejemplo, es amigo del hijo de Bolsonaro. Es una especie de coalición de derecha, de extremismo de derecha. Miley actualmente está tratando de involucrarse. Ciertamente hay un intercambio de ideas. Sin embargo, no es posible decir exactamente hasta qué punto tiene un impacto. Eso sólo lo veremos cuando esté en el poder.

Así que definitivamente será un gobierno centrado en la política interna. Pero Javier Milei calificó el cambio climático como una mentira socialista. En Brasil analizamos con Jair Bolsonaro lo que significa cuando un presidente niega el cambio climático.

Estos son exactamente los intercambios de la derecha. Sin embargo, también hay que decir que Argentina es un país grande y escasamente poblado. Es el octavo país más grande del mundo, con una población de sólo 45 millones. Eso significa que Argentina no tiene los problemas ambientales y climáticos que tenemos nosotros. Claro, es fácil y sencillo decir que el cambio climático no desempeñará un papel tan importante, o no desempeñará ningún papel, pero en última instancia, algo como esto es peligroso para el éxito sostenible de su propia economía.

Si nos fijamos en Alemania, los refugiados sirven cada vez más como chivos expiatorios para los partidos de derecha. ¿Se pueden observar cosas similares en Argentina?

No, porque Argentina no tiene mucha inmigración. Hay algunos refugiados venezolanos, pero también algunos inmigrantes bolivianos. No los tratan bien, pero hay bastantes, así que no es un gran problema. A medida que las tasas de criminalidad y el tráfico de drogas en Argentina han aumentado en los últimos años, la derecha está adoptando un enfoque clásico de “ley y orden”. Pero el principal problema es la política económica y social. Ocupa el primer lugar entre los votantes, mientras que otras cuestiones tienen una prioridad relativamente baja.

Al inicio de nuestra conversación dijiste que ves a Sergio Massa al frente. Pero también está Patricia Fulrich, ¿y ella?

De hecho, habría tenido buenas posibilidades como candidato de la oposición. Pero Bullrich está más en el espectro de derecha y por eso aborda los mismos temas que Milei. Con Javier Mille les resultará difícil presentarse como una alternativa de derecha al Gobierno. Personalmente, incluso dudaba que Horacio Larreta fuera el candidato de Propuesta Republicana, por eso me sorprendió que Bullrich ganara las primarias con tanta claridad.

Por otro lado, también me sorprendió que Miley lograra conseguir tantos votos. Por eso, algunos medios de comunicación ya predicen su victoria electoral. En Argentina, algunos quieren un cambio radical. Pero nunca se sabe lo que pasará al final.

Entrevista: Ani Akkoyun