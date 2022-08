El extraño caso de Fernando Redondo: cuando el seleccionador argentino dejó voluntariamente a su mejor jugador

Fernando Redondo fue uno de los mejores volantes centrales del mundo a finales de los 90. Sin embargo, la Copa del Mundo se llevó a cabo en Francia sin él.

Justo antes de la Copa del Mundo de 1998, Fernando Redondo ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid. La superestrella Zinedine Zidane fue una de las figuras clave de la Familia Real en la victoria final por 1-0 sobre la Juventus de Turín, con Redondo dirigiendo el mediocampo del Real Madrid de manera brillante durante toda la temporada. Además, estaba en plena edad futbolística y estaba a punto de cumplir 29 años.

Redondo era uno de los mejores mediocampistas centrales del mundo en ese momento. Por lo tanto, es lógico que no se pierda el equipo de Argentina para la Copa del Mundo. ¡Ni siquiera cerca!

Pero desde el principio: Daniel Passarella se hizo cargo de la Albiceleste después de una Copa del Mundo de Argentina de 1994 muy recordada, incluido el escándalo de dopaje que rodeó a Diego Maradona y una salida anticipada en los octavos de final. Con una puesta a punto clara, el ex líbero tendrá que repetir los viejos éxitos y, por supuesto, ganar el título en la Copa del Mundo de 1998 en Francia.

El extraño caso de Fernando Redondo: ¡Sin pelo largo, por favor!

El problema para algunas otras estrellas como Redondo y Gabriel Batistuda: Passarella le dio un gran valor a la disciplina en todos los aspectos, incluida la apariencia externa. Los aretes o el cabello largo eran una espina en su costado, por lo que sus soldados tenían que evitarlos. Después de algunas dudas, incluida una prohibición desde el banquillo, Batistuda se entendió, al menos temporalmente cambiando a un peinado corto, lo que pareció suficiente para Passarella, porque un delantero como el mediocampista Ariel Ortega debería aparecer en la Copa del Mundo. Su pelo largo. Pero Redondo tiene una política un poco más clara cuando se trata de su cabello.

El elegante supertécnico llegado al Real procedente del Tenerife en 1994, que llegó a la selección mucho antes de la época de Pasarella, debería ser uno de los rostros de la nueva era después de Maradona. Sin embargo, curiosamente, su peinado cedió y no jugó un solo partido internacional durante más de cuatro años y medio después del Mundial de 1994.

Debido a que Redondo se ha negado constantemente a cortar su cabello largo y suelto, y a pesar de lo brillante que jugó en Madrid, ya no jugará para Argentina con Passarella. Habría tenido clase con cualquier otro entrenador, posiblemente formando un formidable trío en el mediocampo con Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega. “Tal vez en cinco o diez años me arrepienta, pero no quiero ceder en ciertas cosas”, dijo Redondo en ese momento. “Parece que estoy viendo la Copa del Mundo desde mi silla”.

Fernando Redondo no participó en el Mundial de 1998

Y así sucedió. Redondo, quien, al igual que Claudio Caneggia, no está dispuesto a desprenderse de su melena, no fue incluido en el equipo de Pasarella y tuvo que ver por televisión cómo Argentina avanzaba en la fase de grupos y vencía a Inglaterra en los penales de la ronda. 16. Pero luego perdió en cuartos de final en Holanda.

Para Pasarella, el trabajo de entrenador nacional terminó en un día de partida. ¿Y Redondo? Regresó parcialmente a la Albiceleste con su sucesor Marcelo Bielsa e hizo tres apariciones internacionales más en 1999.

Pese a ganar dos veces la Champions League a nivel de clubes con la Real en 2000 y el Milan en 2003, no se han sumado más. Redondo tiene un total de 28 partidos internacionales. De hecho, muy poco para alguien de su clase, y solo por una razón espeluznante.