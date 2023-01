El final de temporada con Hans Sigl termina de manera muy dramática.

de: Lucas Enkamerer

separar

La decimosexta temporada de Bergdoktor es dramática. El enfoque principal está en la disputa familiar entre los Gruber y los Pfluger. En el final de la gran temporada, el conflicto llega a un punto crítico.

Elmo- tu lo sabes “Médico de la montaña” De lo contrario, más que una serie contemplativa en su tierra natal con paisajes deslumbrantes y dulces momentos familiares, la Temporada 16 inicia la acción. Misteriosos casos de pacientes preocupan a valientes médicos y, como si eso no fuera suficiente, el Dr. Martin Gruber (Hans Siegel, 53) también discute con Karo Pfluger (Barbara Lanz, 39), quien lo chantajea con su oscuro pasado y amenaza con destruir la felicidad de su familia.

Nuestra última conversación: el médico de montaña Hans Siegel le cuenta a su hermano la verdad sobre Sonja

Cuidado, spoiler: Ya en la primera temporada de “Bergdoktor”, que se estrenó el 6 de febrero de 2008, surge un detalle impactante de la juventud de Martin Gruber: tuvo un romance con Sonja, la fallecida esposa de su hermano Hans (Heiko Ruprecht, 50) y en realidad es El padre de Lili (Ronja Forcher, 26). Aunque sabe que los dos tuvieron mucho más que una aventura de una noche e incluso emigraron juntos a Nueva York, él no lo sabe. Este hecho exacto ahora es la hermana de Sonja. Caro aprovechó la oportunidad y chantajeó a Berg, Dr. Martin – Si no hace que Hans trate con Caro y su padre Rolf, ella le contará todo.

Un giro dramático en el final de “Bergdoktor”: Martin Gruber quiere dejar Ellmau para siempre. © ZDF / Erika Hauri (fotomontaje)

en otro El episodio “The Tower Doctor” “M-Nates” intensifica la disputa familiar Finalmente, Martin no tiene más remedio que finalmente dejar que Hans conozca su doloroso secreto. “He pensado mucho sobre si empezar y cómo, y me temo que cuando lo haga, será nuestra última conversación”, explica. Te mentí, Hans, y esa mentira ya no debe interponerse entre nosotros. Con tristeza, recuerda su pasado y admite: “Debería habértelo dicho mucho antes, Hans, pero no pude”. Su hermano finalmente se fue sin decir una palabra.

Temporada tras temporada: estas series de televisión alemanas han estado en el aire desde siempre “Con Toda Amistad” (ARD): desde 1998 Alam para Cobra 11 (RTL): desde 1996 Wilsberg (ZDF): desde 1995 “Unter Uns” (RTL): desde 1994 “Buenos tiempos, malos tiempos” (RTL): desde 1992 Großstadtrevier (ARD): desde 1986 Un caso para dos (ZDF): desde 1981 “La Vieja” (ZDF): desde 1977 (Fuente: tvdigital.de)

¿Se ha separado la familia Gruber? El final de temporada de Bergdoktor será emotivo y dramático

Cuidado, spoiler: Después de años de secreto, Hans finalmente se entera de la historia de amor de Martin y Sonya, pero el drama no se detiene allí, ya que las cosas toman un giro desagradable en el final de la gran temporada el 23 de febrero.

Como se puede ver en el adelanto del programa ZDF, la bendición familiar en la casa Gruber es realmente pervertida en el episodio final “Der Weg zurück”: Hans no quiere perdonar a Martin, a pesar de la buena persuasión de Mama Elisabeth (Monica Baumgartner, 71) y Lilly se retira por el ambiente tenso en Caro y Rolfe. Mientras tanto, Martin vive encerrado en Gruberhof e incluso tiene la intención de terminar su práctica, dejar Ellmau y mudarse con su ex novia Franziska (Simone Hanselmann, 43) y su hijo Johann, en Nueva York.

Médico de la montaña, mujeriego, hombre de familia: los mejores retratos de Hans Siegel como médico y persona común Ver galería de fotos

Los Gruber siempre están unidos y apoyándose mutuamente, pero parece que las nubes oscuras que se han acumulado sobre ellos desde el comienzo de la temporada se convertirán en una tormenta de emociones en las próximas semanas. Son tiempos difíciles, especialmente para los más pequeños de la familia Gruber, porque Lily y Robert se separan definitivamente en “Bergdoktor”.. Fuentes utilizadas: ZDF, ZDFmediathek / Der Bergdoktor / episodio del 26 de enero de 2023, tvdigital.de