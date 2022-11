El forense tiene dudas: Archie Battersby puede no haber muerto en un reto de TikTok

Archie Battersby puede no haber muerto en un desafío de TikTok

En abril, Archie, de 12 años, fue encontrado inconsciente en su casa y en agosto murió de daño cerebral irreversible. Su familia cree que participó en el Tiktok Challenge. Pero esto no se puede probar en las investigaciones policiales.

Cuando Archie Battersby, de 12 años, fue encontrado gravemente herido en su casa en abril, su familia sospechó que participaba en el Tiktok Challenge. Según ella, trató de contener la respiración para salir de la falta de oxígeno. Archie finalmente murió el 6 de agosto después de que se retiraron los dispositivos de soporte vital. Varios jueces habían dictaminado que el niño tenía daño cerebral irreversible.

Desde entonces, su madre ha estado tratando de investigar hasta qué punto Tiktok fue responsable de la muerte de su hijo. Sin embargo, el médico forense jefe de Essex, Lincoln Brooks, dijo que no pudo encontrar ninguna evidencia de que Archie participara en el “desafío del apagón” en línea.

En una audiencia preliminar el martes en Chelmsford, Essex, la detective Sarah Weeks leyó un informe policial que decía que Archie, de 12 años, tuvo acceso a Tiktok a través de su teléfono móvil el 7 de abril. Ella dijo que los oficiales no pudieron determinar lo que estaba mirando y es posible que no puedan hacerlo en absoluto. Sin embargo, Weeks dijo que las fotos y los videos descargados de su teléfono no proporcionaban ninguna evidencia de que Archie participara en el desafío del apagón.

‘Muy mala respuesta’

En cambio, los oficiales encontraron resultados de búsqueda en YouTube e Internet relacionados con sus intereses, como varias artes marciales. Después de la “descarga forense completa” del teléfono, también se puede decir que hay “una serie de mensajes” que “reflejan el estado de ánimo de Archie”. “Estamos viendo malas vibraciones aquí, muy malas vibraciones”, dijo el forense Brooks.

La investigación completa sobre lo que sucedió en torno a la muerte de Archie aún está en curso. La investigación se centra en la causa médica de la muerte y su “estado mental e intención al 7 de abril de 2022”. Por lo tanto, se dice que el teléfono está bajo investigación adicional, al igual que la Mac y la Xbox de Archie, que los funcionarios confiscaron en la casa el 7 de abril. Un informe basado en toda la información recopilada de los dispositivos electrónicos de Archie estará disponible el 16 de diciembre.