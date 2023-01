El funeral de Rosie Mittermeyer: cuándo, dónde y con quién los invitados: esto se sabe hasta ahora

deTania Kepke Cerca

El luto por la leyenda del esquí Rosie Mittermaier (72) es genial. Tras una breve y grave enfermedad, falleció el 4 de enero. Ella será enterrada en Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – “Gold-Rosi” no podía entender completamente el ajetreo y el bullicio de su persona. Se distinguían por la modestia y la sencillez. Una estrella mundial sin aires y gracias. la el tiempo Ella dijo poco después de su retiro: “¿Soy un ídolo? Esa es una gran palabra. En términos de deportes, tal vez ese sea yo para algunos, pero básicamente no he logrado nada notable. No he descubierto ninguna medicina nueva ni nada por el estilo. Simplemente lo disfruto todo”. .Hasta ahora.” “

El 4 de enero, Mittermeier murió de una breve y grave enfermedad. Ella “dormía tranquilamente rodeada de su familia”, ya que su familia confirmó la noticia de su muerte el 5 de enero. Son Felix Neuwether se despidió de su madre con conmovedoras palabras.

Funeral de Rosie Mittermeyer: el lugar y la fecha del entierro es probablemente un secreto

Muchos fanáticos de los deportes de invierno ahora se preguntan cuándo y dónde tendrá lugar el funeral del ex campeón olímpico. Sin embargo, esto parece seguir siendo un secreto. El último deseo de Mittermeyer fue no celebrar un funeral público. Quería ser enterrada lo más cerca posible de su hogar adoptivo, Garmisch-Partenkirchen. Marco y SamirEs un amigo cercano de la familia. fotografía traición.

El ícono del esquí Rosie Mittermeier está muerta y enterrada en su hogar adoptivo en Garmisch-Partenkirchen. © Angélica Warmut/Dra.

“Ella no quería ningún ajetreo ni bullicio”, explica Wesmayer su deseo. Él y su esposa también serán parte de la comunidad de duelo. Según información del periódico, debería encontrar su última morada junto a su marido Margarete y Gottfried Neureuter.

También se desconoce cuándo se enterrará exactamente el ícono de patinaje. Por lo general, el difunto es enterrado entre cuatro y diez días después de la muerte. Es probable que los servicios funerarios se lleven a cabo a finales de esta semana.

La muerte de Rosie Mittermeier: Bavaria está de luto por Skystar: su vida en imágenes La muerte de Rosie Mittermeier: Bavaria está de luto por Skystar: su vida en imágenes

Funeral de Rosie Mittermeyer: no habrá funeral público

Según el estado actual del conocimiento, no habrá funeral público para Rosie Mittermeyer. Como en vida, Mittermeier no quiere ningún ajetreo alrededor de su persona después de su muerte. Todavía no se sabe quién se cuenta exactamente entre los familiares y amigos más cercanos.

Mittermeyer recibió un diagnóstico de cáncer poco después de cumplir 72 años. Descripción de la enfermedad de Wasmeier fotografía como “Satanás”. El ícono del patinaje artístico fue “valiente y positivo” hasta el final. “Cuando supo que no podía continuar, lo aceptó. Continuó enfatizando lo feliz y satisfactoria que era su vida”. (tkip)

nuestro Boletín GAP Lo actualiza regularmente con todas las historias importantes de su área. Registrarse aquí. Puede encontrar más noticias actuales del distrito de Garmisch-Partenkirchen en Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.

Lista de reglas: © Angelika Warmuth / dpa