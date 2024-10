El gran interrogante para Baviera es que Palenha siga trabajando sólo a tiempo parcial

Se ha especulado mucho sobre su papel en los últimos días, pero las dos primeras duras pruebas del Bayern de Múnich han demostrado que el nuevo fichaje Joao Balenha aún no desempeña un papel importante con Vincent Kompany.

Al final, el balón cayó directamente en el súper bromista John Durran, quien se dio cuenta a tiempo de que el portero Manuel Neuer se había adelantado y envió el balón a la portería contraria. El hecho de que Palhinha ganara poco después un duelo impresionante quedó, en el mejor de los casos, en una nota al margen. Al final, los campeones récord ya no pudieron cambiar la situación. La primera derrota de Vincent Kompany como entrenador del Bayern fue perfecta.

Después de eso hubo muchas discusiones: después de los resultados negativos en Múnich, las cosas básicamente están así: sobre Neuer. Harry Kane volvió a palidecer. Sobre el Dayot Upamecano, a veces más y a veces menos tembloroso. Pero también sobre Palinha. Porque el centrocampista, que fichó por el Fulham por 50 millones de euros, aún no ha desempeñado el papel de liderazgo para el que fue contratado. Una vez estuvo en el campo más de 90 minutos.

Como se sabe, el Bayern trabajó para fichar a Palinha durante más de un año después de que se cumpliera el plazo de 2023 porque encarnaba la imagen deseada del ex entrenador Thomas Tuchel. “En primer lugar, tengo que agradecerles la forma en que Thomas luchó por mí”, dijo Palenha cuando fue presentado en Munich.

Aunque al final no se encuentre con Tuchel en el Bayern, ahora tendrá que lidiar con Kompany: “Ambos me quieren y me enorgullece que dos grandes entrenadores quisieran ficharme.