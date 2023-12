“El granjero busca esposa” protagonizada por Antje y Arne: Este amor pasa por el queso | entretenimiento

Casi parece un cuento de hadas. El granjero Arne (32 años) todavía estaba solo en su granja cuando cumplió 30 años y decidió postularse para participar en el programa de RTL “Bauer sucht Frau”. “Pensé: 'Tal vez pueda encontrar un socio para montar una quesería conmigo aquí en la granja'”, sonríe a la revista BILD.

En la temporada que se emitió el año pasado conoció a Antje (33). “En realidad estaba buscando una fecha de emisión para nuevos episodios de Farmer Looking for a Wife en línea, y así fue como me encontré con Farmers que buscaban pareja”, dice. “Cuando hice clic en Arnie, inmediatamente pensé: ' Se ve lindo' y tiene más o menos la misma edad”. “Y vive cerca de mí, de Antje y Cheese, eso es conveniente”. De hecho, los dos se enamoraron.

La feliz pareja: Arne y Antje Foto: Peter Müller

Antje y Arne del Milchhof de Traupe en Niedeck Foto: Peter Müller

Unas semanas después de conocerlo, me mudé a su finca. La pareja ahora está planeando su boda y en Navidad habrá un reencuentro en Inka Bause y “Bauer sucht Frau – Nuevas historias desde el corazón” (25 de diciembre, 19:05, RTL).

La revista BILD los visitó en su granja de 200 vacas cerca de Göttingen y echó un vistazo.

Para dar la bienvenida a todos, Arne y Antje te ofrecen un gran plato de su delicioso queso para que pruebes, ya que el queso se ha convertido en su gran pasión compartida. Antje niega con la cabeza. Apenas puede creer el impulso que ha cobrado su historia de amor. “Primero tuve que encontrar mi lugar aquí en la granja”, admite.

Arne y Antje hacen queso Foto: Peter Müller

Sólo a través de Arne Antje descubrió su pasión por el queso. Foto: Peter Müller

“Al principio cuidaba a los terneros y ayudaba a ordeñarlos, pero era muy exigente físicamente, así que me uní a una quesería y comencé a hacer queso.

Desarrollar nuevos tipos de queso o mejorar los existentes define gran parte del día a día de la pareja. “Por supuesto que a veces hay discusiones”, dice Arne. “Se trata, por ejemplo, de que Anté encuentre un queso con cebolla especialmente delicioso y quiera añadirlo a la colección, pero yo no quiero tener demasiados tipos de queso”, añade Arne, que se ocupa de la tienda online. Antje asintió. “No puedes escapar”.

¡Mucho que hacer! Al menos nunca te aburres en la granja. Foto: Peter Müller

Para el próximo año, los dos tienen muchos planes en común para la finca, pero también a nivel privado. “El plan aproximado es que nos casaremos en un campo en 2024”, revela Arnie. “Nos gustaría casarnos al aire libre, en la naturaleza. Pero eso es difícil. Primero hay que encontrar un registrador que lo haga. Quizás por eso nos casaremos en la oficina de registro de Gotinga. Pero hay mucho que organizar”. “Se necesita tiempo”, explica Antje. “Tengo que reducir un poco el ritmo hasta mediados de mayo porque tengo que estudiar para obtener el permiso de pesca”, añade.

Leer también

¿Qué pasa con la atomicidad? Arnie: “Nos tomaremos nuestro tiempo”. Al principio disfrutan del tiempo juntos, aunque no tienen mucho tiempo libre mientras trabajan en la granja. “Me gusta que Antje sea muy espontánea y tenga muchas ideas, que disfrutemos de nuestro día a día y que sea un placer convivir con ella”, dice entusiasmado Arne. Ella responde: “Lo que me gusta de Arnie es que comprende mi sarcasmo y que a veces no nos tomamos en serio y, por supuesto, que es inteligente y ambicioso y, sobre todo, su risa”.

Por supuesto, también hay cosas molestas. “A Antje a veces le lleva mucho tiempo prepararse”, revela. “Creo que se debe a su vida estudiantil: a Arnie le gusta dejar las cosas tiradas, pero eso no es malo, porque tampoco espera que yo las guarde”, dice.

¿amor a primera vista? Quizás no del todo, pero al menos enamorarse. Foto: Peter Müller

¿Fue realmente amor a primera vista para ellos? Arne: “Tuve buenas sensaciones desde el primer momento. “Pensé que Antje era muy encantadora y nos llevamos bien enseguida. “El hecho de que siempre hubiera una cámara cuando nos conocimos durante la semana en la granja tampoco nos molestó.

Antje: “Nos llevamos bien con el equipo y nos divertimos mucho con ellos, por eso a menudo nos olvidábamos de llevar una cámara”. Arne sonríe: “A las 6 de la tarde terminamos de filmar y todavía tuvimos tiempo de conocernos sin las cámaras.

Así es como los cuentos de hadas pueden hacerse realidad.