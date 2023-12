Günter Jauch habla sobre el incendio del árbol de Navidad en el programa RTL

Para la versión navideña de “Porque no saben…”, Jauch y Gottschalk tuvieron que decorar un árbol de carrusel y hacer que Jauch recordara la dramática Navidad.Imagen: captura de pantalla RTL

famosos

Thomas Gottschalk, Barbara Schönberger y Gunther Gautsch llegan al estudio en un trineo tirado por renos. Es la edición número 40 de 'Porque no saben qué está pasando' y esta vez lleva el subtítulo 'Pretty Presents – The Big Christmas Show'. Como siempre, hasta el comienzo de la velada no se revela quién moderará: esta vez será Barbara Schoenberger. Gautsch y Gottschalk compiten juntos como equipo contra Horst Lichter y Olivia Jones.

Jones no deja ambigüedad

El primer juego es una prueba sobre una mecedora. La presentadora Barbara Schöneberger tiene muchas ganas de probar cómo sentarse, suspira de placer ante las vibraciones y se arriesga a hacer un comentario sugerente: “¡Mucho mejor! Para mí, sentarme en la lavadora siempre es muy incómodo”. ” Después de divertir a la audiencia, continuó con ira sarcástica:

“¡Sólo porque tengo hipoglucemia sexual! ¡Entonces tienes un exceso de sangre!” Barbara Schoenberger

Barbara Schoenberger es una apasionada de Rüttelstuhl. Imagen: captura de pantalla RTL

Pero Olivia Jones en particular estaba dispuesta a afrontar el misterio esta noche. Olivia Jones también se entretuvo esa noche con “Fuse” de Horst Lichter y expresiones como “bajar los troncos”. Cuando la drag queen y el chef de televisión acaban parados contra la pared, Lichter dice sin segundas intenciones: “Hay que avanzar para que podamos cerrar”. Jones responde: “Nadie me había dicho eso antes. Horsty siempre hace chistes tan pervertidos…”

Akhtar se lo toma todo con calma. El chef de televisión y el autoproclamado “tsunami del tul” encajan bien como equipo. Cuando Lichter una vez se dirigió a Olivia Jones como “él”, ella fingió enojo. “¡Tú! ¡Cuántas veces he dicho eso! Hay muchos espectadores que no se han dado cuenta de que no soy una mujer real. Por favor, no los confundas”. “Porque eres demasiado controlador”, responde secamente Lichter.

READ Horóscopo de hoy: Tu horóscopo diario del 18 de octubre de 2023 Bromean sobre sus peinados: Gottschalk y Jones.Imagen: captura de pantalla RTL

Jones tampoco tiene reparos en decir cosas contra Thomas Gottschalk. Cuando el dinosaurio de la televisión dijo: “Estás usando mi antiguo peinado”, a la luz de la enorme peluca amarilla de Jones, ella respondió: “Tu cabello hoy parece resina”.

El problema de Jauch y Schöneberger

En el episodio de aniversario del programa de entrevistas de la NDR del 13 de octubre, Barbara Schoenberger y Günter Jauch cambiaron oficialmente sus nombres. Pero no es fácil para ninguno de los dos continuar. Gautsch dice al comienzo del espectáculo:

“¡No me regañes!” Günter Jauch

Por supuesto, eso es exactamente lo que hizo con Schoenberger en ese momento. Además de Schöneberger, los únicos amigos de Jauch delante de la cámara son sus viejos camaradas Thomas Gottschalk y Frank Elstner.

Juegos de un vistazo

1 agitado una vez – Explicar la terminología asociada a una mecedora. Jauch y Gottschalk ganan 1-0

2 Navidad – Totalmente loca – Compite para decorar el árbol de Navidad giratorio. Empate 1:1 Lechter y Jones

3 ¡Papá, el árbol está en llamas! – Cuatro mechas arden hacia el árbol de Navidad, y los candidatos intentan apagarlo con bombas de agua. Ninguno de los dos lo logró y el equipo de Lichter/Jones ganó mediante una pregunta capciosa. 2:1

La mecha se dispara hacia el árbol de Navidad y los candidatos deben apagarlo con bombas de agua.Imagen: captura de pantalla RTL

4 ajedrez de Papá Noel – “Four Wins” con paquetes de regalo y acumulaciones 3:1 para el equipo Leichter/Jones

5 sonidos de la vida cotidiana – Imita y reconoce sonidos con una relación luces/sonidos de 4:1

6 Expreso de bolas de nieve – Mueve las bolas hacia el otro lado mientras estás tumbado sobre las tablas giratorias. Gautsch y Gottschalk lo señalan. 4:2

8 Dar regalos conceptuales – Realizar cortes de papel y adivinanzas. Lichter/Jones amplían la ventaja. 5:2

9 Preguntamos a 100 personas sobre la edición navideña – Por ejemplo, ¿qué familiar les molesta más a 100 personas en Navidad? Lichter/Jones amplían la ventaja. 6:2

10 Papá Noel en la balanza – Equilibrar paquetes de regalo en la báscula de Papá Noel. Jauch y Gottschalk pudieron volver a sumar un punto después de mucho tiempo. 6:3

11 Cuando te conectas con el futuro – Los clarividentes telefónicos extraen palabras como “próstata” o “disco intervertebral” 7:3 Team Lichter/Jones

12 ¿Qué deporte es este? Asignación de rostros de atletas estresados ​​por la competición a un deporte: Lichter y Jones aumentan a 8:3

13 finales la pared

El juego más vergonzoso

Thomas Gottschalk y Gunther Gausch hablan por teléfono con la adivina Johanna (con una serpiente).Imagen: captura de pantalla de derecha a izquierda.

Los candidatos deben recurrir a los adivinos Andreas, Esmeralda y Joanna, Que supuestamente no saben quién habla por teléfono y por qué, y les extraen términos como próstata. Gottschalk comienza: “Hay un órgano así… ahí abajo…” El adivino evita, avergonzado, “Oh, un tema muy difícil… Entonces la pregunta es: ¿Cuál es el siguiente paso para su salud?” Pero Gottschalk no se rinde y entonces Yauch llama por teléfono y se presenta como “asistente” y habla del “médico del dedo”. La adivina responde secamente: “No tengo ni idea, no soy médico”. La ronda se perdió.

“No vale la pena”, dice exasperado Gautsch. “Con Stern, he advertido sobre estas personas durante décadas y ahora tengo que hablar con ellas por teléfono”.

Cómo se quemó el árbol de Navidad en Jauch

Inspirado por el espíritu navideño, Yauch dice que siempre tiene velas reales en su árbol, como ya hacían sus padres. Para estar seguros, siempre había un cubo y un cubo mojado listos ya que el gato de la familia estaba fascinado con el árbol. Una vez, el presentador estaba en la habitación junto al árbol de Navidad y escuchó un extraño crujido. Cuando entró en la habitación, el árbol estaba ardiendo. “Ocurre muy rápido y hace mucho ruido”, recuerda Yauch. Sólo pudo tirar el árbol al suelo y apagarlo con dificultad, y sólo porque todo ya estaba listo.

Olivia Jones aprovecha esta oportunidad para sermonear al ex presentador de “Stern TV” sobre los peligros de quemar árboles de Navidad.

“Señor Jauch, si hubiera visto con atención el programa de televisión de Stern, se daría cuenta de que lo escribió el señor Hlaschka”. READ MTV Europe Music Awards Düsseldorf: ¡Las grandes estrellas vienen en noviembre! | regional Olivia Jones

Bastian Bellendorfer, como Papá Noel, le regala a Barbara Schönberger una bolsa llena de dulces y nata.Imagen: captura de pantalla RTL

El comediante Bastian Bellendorfer aparece como Papá Noel disfrazado. Barbara Schoneberger recibe una bolsa de almuerzo de él e inmediatamente se echa la crema en la boca. Günther Jauch recibe el colgante “listo”. Pero Yauch no reconoce a Bellendorfer detrás de la máscara.

Bellendorfer tenía una pregunta: “¿Quién quiere ser millonario?” Su primera aparición. Como candidato especulativo, dijo en el programa que ya tenía un libro llamado “Teacher's Child” en su cajón, pero que no tenía editor. “Pero no lo hizo”, recordó Yauch después de descubrir quién estaba detrás de la barba de Papá Noel. “Después del programa, los editores llamaron y pasó dos semanas escribiendo el libro”.

¿Qué le pasa a Thomas Gottschalk?

Thomas Gottschalk es el primero que ya no puede agarrarse a la pared y cae sobre las almohadas. Imagen: captura de pantalla RTL

Cuando Thomas Gottschalk se hace el estúpido con la fórmula del cuatro en raya y explica que no la escuchó bienEl comentarista Thorsten Schorn ironiza sobre las actividades publicitarias de Gottschalk para la empresa de audífonos. “Thomas, no creo que no entiendas nada después de todo lo que ves en el anuncio”.

Al principio, Gottschalk parecía estar de buen humor y en buena forma física, tal como lo hizo en el programa dos semanas antes, pero perdió mucha energía en el transcurso del programa y apareció ausente una y otra vez. Finalmente, al final de la pared, metió la cabeza en un hueco de la piedra y dio la espalda al público. La audiencia ya se había centrado en él de antemano.

Gottschalk vuela primero. Luego Olivia Jones, luego Horst Lichter. Al final, Günther Jauch sobrevive y se lleva a casa la victoria y 20.000 dólares de la audiencia de su estudio.

Por cierto, aunque es una grabación, el programa termina 45 minutos después del final anunciado. Por qué, sólo RTL lo sabe. (Astronomía)