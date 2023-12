La Princesa de Hielo gana “The Masked Singer” 2023, y Lulache se queda con el segundo lugar: así fue el final

Lo básico en pocas palabras

Eso es todo por “The Masked Singer” de este año. En el gran final, la Princesa de Hielo se recompensó con una victoria en la temporada 9. Debajo de la máscara se escondía una mujer realmente fuerte y una rockera alemana. Puedes leer todo sobre la maravillosa velada aquí.

+++ Actualizado el 24 de diciembre de 2023 a las 00:00 a. m. +++

Esta estrella es una princesa de hielo y ganará el premio “Cantante enmascarada” en 2023

Se lo mostró a todos y, a pesar de sus orígenes gélidos, ha calentado los corazones de la audiencia como ningún otro este otoño. Justo a tiempo para Navidad, la Princesa de Hielo se dio el regalo de ganar la temporada 9 de “The Masked Singer”. Al final pude ganar una carrera cara a cara contra Lulatsch.

En el clip: La Princesa de Hielo gana la novena temporada de “The Masked Singer”

Al final, la cantante de rock Jennifer West apareció debajo de la máscara. Jennifer Rostock, la líder de la banda, es una mujer poderosa y una de las voces más buscadas del rock alemán. La banda surgió a finales de los años 2000 con canciones como “Heads or Tails” y “You Want to Mess with Me” y desde entonces ha sido una parte integral de la escena del rock alemán.

En el clip: Jennifer West en una entrevista exclusiva tras su victoria

+++ Actualizado el 23 de diciembre de 2023 a las 23:34 +++

Este actor está bajo el capó.

No había ninguna otra máscara a la altura de sus ojos. La máscara más grande jamás realizada por “El Cantante Enmascarado” ocupa el segundo lugar. Debajo del disfraz apareció el actor suizo Pasquale Allerdi.

+++ Actualizado el 23 de diciembre de 2023 a las 23:34 +++

¡Ice Princess gana la temporada de otoño!

¡Yo lo hice! La Princesa de Hielo ganó la novena temporada de “The Masked Singer”. “Lulach” ocupa el segundo lugar. ¡Descubriremos quién está bajo las máscaras de inmediato!

+++ Actualizado el 23 de diciembre de 2023 a las 23:30 +++

Las dos últimas canciones de la temporada.

La Princesa de Hielo y Lulach llegan a un final entre ellos. Para impresionar al público, trajeron sus canciones favoritas de la temporada.

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 22:20 2023 +++

¡Tercer lugar para los Mustangs! Debajo de la máscara había un actor de la escena del crimen.

¡Dirígete a la plataforma lo más rápido posible! No había máscara más ambiciosa que la suya. El Mustang estuvo lleno de energía durante toda la temporada, consiguiendo con razón un podio y un impresionante tercer puesto.

El actor de Tatort, Hendrik Duryn, estaba escondido debajo de la máscara.

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 22:20 2023 +++

Estas son las canciones de la segunda ronda

Las tres máscaras restantes también impresionaron con sus actuaciones en la segunda ronda. Aquí están todas las canciones de Mustang, Lulache y Ice Princess. Por cierto, las tres canciones contaron con el acompañamiento de Shoebill, el ganador de la octava temporada.

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 21:35 2023 +++

El enano está en cuarto lugar y este cantante alemán estaba bajo la máscara

El enano ocupa el cuarto lugar en la final de “El cantante enmascarado” y esta es la celebridad bajo la máscara. © Prosipen / Willy Weber

Para el elfo, el sueño de ganar la Navidad en The Masked Singer llegó a su fin antes de tiempo. Con un impresionante cuarto puesto, se despidió de unas merecidas vacaciones de Navidad.

¿Quién estaba bajo la máscara? Mizzy Katz, cantante del grupo berlinés MIA.

¡Fue pura diversión!

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 21:30 2023 +++

Estas fueron las apariciones de máscaras en la primera ronda

Después de la apertura conjunta, las máscaras actúan como de costumbre en el episodio final de “The Masked Singer” e interpretan las primeras cuatro canciones. Puedes ver todas las actuaciones de la primera ronda aquí.

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 20:19 2023 +++

Invitado especial en la inauguración de la final

¡Qué apertura! Todas las máscaras de la temporada 9 cantan juntas la clásica canción navideña de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” para sonar justo en el final de la temporada, con campanas navideñas, por supuesto.

¿Pero quién es este? Esta noche habrá un invitado especial en el escenario. Shoebill, ganador de la temporada 8, rinde homenaje y actúa con todas las máscaras de la temporada actual. Luca Hanni interpretó a Shuchabel en primavera y, como acaba de anunciar Matthias Opdenhöffel, no aparecerá por última vez en esta maravillosa velada final…

+++ Actualización, 23 de diciembre a las 19:35 2023 +++

Hoy caen las últimas cuatro máscaras

La Navidad está a la vuelta de la esquina. A partir de mañana, los comedores y salones alemanes se convertirán en el escenario de la acción, donde se podrán admirar árboles de Navidad elegantemente decorados y se podrán abrir numerosos regalos. Pero primero, antes de eso, se deben revelar las últimas cuatro identidades bajo las máscaras restantes en “The Masked Singer”. Y, por supuesto, la pregunta decisiva de esta noche es: ¿Quién ganará la novena temporada de la serie de televisión de misterio más importante de Alemania?

Puedes ver el gran final de “The Masked Singer” hoy a las 20:15 horas en ProSieben y gwen. Por cierto, siempre puedes votar directamente en la aplicación Joyn para decidir quién debe pasar a la siguiente ronda.

Por cierto, las últimas guías exclusivas y conocimientos del estudio también están disponibles en el canal de streaming. “Convencer desde dentro” En Instagram.

Estas cuatro máscaras luchan por la victoria de la temporada 9

Todos quieren convertirse en el nuevo Cantante Enmascarado: el Troll, el Lulach, el Mustang y la Princesa de Hielo. © Prosipen / Willy Weber

El tiempo vuela, ¡y no sólo para los kiwis! Se siente como anteayer cuando el maestro de ceremonias anunció las nueve máscaras para la temporada 9 de “The Masked Singer”. Desde entonces, hemos sido testigos de cinco episodios mágicos y cinco revelaciones.

Y ahora se han determinado las últimas cuatro máscaras que lucharán por la victoria en el relevo de otoño el próximo sábado:

¿Quién puede ganar la final y darse el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos: ganar The Masked Singer 2023?

¿Quién será el nuevo Cantante Enmascarado? Estas cuatro máscaras compiten por el título

Una voz cálida en un mundo frío: La Princesa de Hielo con su vestido de nieve y su gran falda helada derrite corazones.© Prosipen / Willy Weber Un verdadero héroe no hace las cosas a medias. El Mustang es tan ágil y decidido en el escenario como siempre lo ha sido en la pista.© Prosipen / Willy Weber ¡Simplemente enorme! Lulatsch rara vez golpea a alguien a la altura de los ojos, pero regularmente golpea el marco de una puerta con la cabeza. Inspira al público con su gran corazón, su pelaje colorido y sus movimientos de baile casuales.© Prosipen / Willy Weber Se mantiene firme en el suelo con las dos piedras: el enano es viejo y se mueve fuerte como una roca. Pero encanta al público con su voz suave.© Prosipen / Willy Weber