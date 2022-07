Episodio 2 en la transmisión con repetición

Mira el segundo episodio de “The Big Celebrity Penance” en vivo

Puede ver el segundo episodio de “Das Große Promi-Büßen” el 14 de julio de 2022 a partir de las 20:15 en directo en prosieben.de. Su transmisión no tiene que terminar después de eso. ¿No puedo esperar a ver qué sigue para las once celebridades en “The Big Celebrity Penance”? El episodio 3 ya está disponible justo después del segundo episodio. En Joyn PLUS + para verlo y puedes seguir viéndolo sin problemas.

Episodio 2 de “Expiación por la gran celebridad”: transmisión gratuita en vivo del programa

A partir del 7 de julio de 2022, la primera temporada de “The Big Celebrity Penance” se transmitirá todos los jueves a las 8:15 p. m. en ProSieben y Joyn. Además de la transmisión televisiva, los seis episodios también se transmitirán en una transmisión en vivo gratuita. Puede encontrar esto en línea en prosieben.de, pero también puede ver el programa en gwen Corriente. Para comenzar la diversión de la transmisión en vivo y seguir a las celebridades en la “Ronda de la vergüenza”, todo lo que necesita es un teléfono inteligente, una PC o una tableta.

Vea el episodio completo como una repetición en línea

Una vez que el episodio se muestra en ProSieben, puede verlo en línea en la biblioteca de medios como una repetición. De esta manera, siempre estará actualizado, incluso si se ha perdido un programa o si iba a pasar el horario de máxima audiencia los jueves.