Sky du Mont: Rompió con su novia, ¡y ya tiene un nuevo amor! | entretenimiento

Después de casarse con la ex esposa Mirja du Mont (45) en 2016, Sky du Mont (74), la favorita del público, no tenía deseos de una nueva relación durante mucho tiempo. En junio de 2020, le dijo a BILD: “No miro y nunca he estado. Solía ​​estar solo. Si eso sucediera, simplemente sucedería. No quiero planear nada”.

Luego vino ella: Alexandra, madre de un hijo, autora. El hombre de 52 años vive en el sur de Inglaterra.

Du Mont ha sido visto junto a ella esporádicamente desde enero. Entonces funcionó. Incluso celebraron juntos la Nochevieja en Londres.

¿Todo ha terminado ahora después de solo ocho meses? ¡sí!

Sky du Mont a BILD: “No fue nada grave. Trabajamos juntos”.

Pero: Sky du Mont claramente no se ha enamorado por mucho tiempo.

Le dijo a BILD: “¡Estoy en una nueva relación ahora!” ¿Y quién es el afortunado? El actor continúa: “Con quién y cuándo, quiero guardarme esto”.

