Madeleine sueca: junto a su cuñada Sophia: la armonía se ve diferente

Madeleine de Suecia no trata con su cuñada Sophia

Carl Philip y Sophia han estado juntos durante siete años. casado / casado E incluso más tiempo juntos, pero Madeleine no ha aceptado realmente a su cuñado hasta el día de hoy. Motivo: La elección estadounidense sigue muy cerca de la ex novia de Carl Phillips emma perald (42) amigo. El hecho de que Sophia sea una Feo El. Se dice que Sophia se siente traicionada por la amistad de Madeleine y Emma. Sin embargo, en el cumpleaños número 45 de Victoria el 14 de julio y celebrando el Día de Victoria, los dos actuarán juntos. No fue difícil ver que no había simpatía entre ellos.