Oliver Bucher luce muy íntimo con el presentador de televisión casado en las fotos

Oliver Bucher habló por primera vez tras la detallada declaración de Pune Katilathu. Foto: Imago/Seven Simon

famosos

Oliver Bucher afronta la separación de su esposa Amira a su manera. “Las mayores derrotas en la vida a veces conducen a las mejores cosas artísticas”, explicó recientemente en el podcast “The Pochers! Freshly Recycled”, en el que ahora colabora con su ex esposa Sandy Mayer Volden.

En las últimas semanas, parecía que Bucher se había estado burlando repetidamente de Pion Catellato. Apareció en Instagram y en eventos oficiales como “Dalai Karma” y se burló del orador motivacional y de su supuesta “sabiduría de las galletas de la fortuna”.

Poco antes de Navidad, Byun publicó un detallado comunicado en el que también comentaba los rumores que circulan sobre él y Amira Boucher. Estaba claro que sólo sería cuestión de tiempo antes de que Oliver respondiera. El comediante reaccionó rápidamente el sábado cuando de repente pareció muy familiar con un colega. Pero en realidad está en buenas manos.

En su declaración, Byun una vez más adoptó una posición clara sobre las especulaciones que lo rodearon a él y a Amira durante las últimas semanas. Oliver Bucher también les había disparado en repetidas ocasiones.

Pero en su vídeo Byun ahora ha aclarado: “Respecto a mi supuesta relación amorosa con Amira: Esto no es cierto, no tuvimos una relación amorosa, no tuvimos una relación amorosa”. El coach motivacional incluso afirmó que presentó una declaración jurada ante el tribunal.

¿Es ésta la reacción de Bucher ante la declaración de Bion?

Unas horas después de la declaración de Byun, Oliver Bucher regresó a Instagram. Primero, a través de un vídeo bastante inofensivo en el que él, disfrazado de Papá Noel, explicaba que el control de las pantallas continuaría durante el próximo año.

Todavía no ha habido comentarios sobre el vídeo de Pune. Simplemente dijo: “Queremos celebrar una Navidad tranquila con toda la familia, si aún queda alguna”. Sin embargo, la reacción ante Pune poco después fue un poco diferente.

Oliver Bucher está al tanto de su exnovia

Porque Oliver Bucher publicó una foto en su historia de Instagram que lo tiene todo. Recientemente fue invitado a un evento con Annemarie Carpendale. La presentadora compartió el viernes en Instagram los primeros vídeos del evento, en los que ella y Oliver Bucher bromeaban delante de la cámara.

Pero una foto de la velada que no aparecía en su historia apareció ahora en Oliver Bucher. En la foto, los dos están parados en la entrada del baño de hombres, abrazados fuertemente. Se ven muy familiarizados el uno con el otro, sus caras se tocan.

Spacey: La presentadora estuvo en una relación con Oliver Bucher de 2002 a 2004. Sin embargo, ahora está casada con el actor Wayne Carpendale. Oliver Bucher ya había escrito la frase con el significado “volver con el próximo ex” para uno de los clips del evento que compartió en su historia.

Oliver Bucher conoce a su exnovia.Foto: Instagram/Oliver Bucher

Póquer con una significativa selección de canciones.

Oliver Bucher eligió “Cry me a River” de Justin Timberlake para la imagen. La canción trata sobre una mujer que engaña a su pareja. La próxima vez que ella intenta recuperarlo, él la rechaza fríamente.

Se dice que Timberlake dirigió la canción a su exnovia Britney Spears, quien según sus propias declaraciones lo engañó. Britney fue condenada al ostracismo públicamente después de la canción, mientras que Justin Timberlake se presentó a sí mismo como una víctima y provocó la lástima de los medios.

Publicar esta canción junto con la foto (quizás no del todo seria) de él y su ex muestra que Bousher probablemente no dejará de acosar a Amira y Byun tan pronto.