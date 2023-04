El granjero Patrick lamenta la ‘Batalla de las estrellas de la realidad’ de Antonia Hummer – Australia

tz estrellas

de: Elena Rothammer

está dividido

Después de su aparición polarizante en “Das Sommerhaus der Stars”, la pareja “Bauer sucht Frau” Patrick Rohmer y Antonia Hammer se divorciaron. El granjero lamenta que la rubia haya fallado temprano en su solo de “Battle of the Reality Stars”, le dijo a IPPEN.MEDIA EXCLUSIVAMENTE.

Constance – Por primera vez después de su separación de Patrick Rohmer, 27, Antonia Hemmer, 23, probó suerte en el formato de televisión en “Kampf der Realitystars” sola. En el episodio final, Hanover tuvo que abandonar el programa sorprendentemente temprano. Aunque polarizado por su expareja por el duro trato que le dio a Antonia en “Das Sommerhaus der Stars”, Patrick ahora se muestra entristecido por sus enfrentamientos pasados ​​en una entrevista con IPPEN.MEDIA.

Patrick Roemer estaba “muy preocupado” por Antonia Hammer en el negocio de los reality shows

Antonia Hammer afirmó en “Battle of the Reality Stars” que Patrick Roemer la había convencido de ir a la televisión sin él. Sin embargo, el agricultor explicó a IPPEN.MEDIA: Solo tenía miedo de que esa carrera afectara su mentalidad. “Estaba muy preocupado si la realidad era realmente su tipo de literatura. Así que mi declaración fue menos sobre el hecho de que ella no podía entrar en esos formatos y más sobre el hecho de que logró polarizarse en los formatos”, dijo. .

En una entrevista con IPPEN.MEDIA, Patrick calificó la actuación de Antonia en “Battle of the Reality Stars”. “Ella ha jugado bien en los partidos hasta ahora. Así que estaba feliz por ella. De hecho, podría haber sido un poco más que eso”, dijo el fabricante de televisión. Incluso lamenta no haber sido suficiente para ella al final. “Para ser honesto, tu partida anticipada me afectó profundamente. Ella no se lo merecía”, confirmó la estrella de “Power Miscellaneous Frau”.

antonia martillo y patrick roemer – historia de amor Antonia Hemmer y Patrick Rohmer se conocieron en 2020 en “Bauer sucht Frau”. Inmediatamente estalló entre el granjero de Suabia y la esteticista de Hannover. Pero Antonia se siente incómoda al tener que compartir fincas con sus competidores y corta prematuramente la semana de la finca. Patrick no podía quitarse a la bonita rubia de la cabeza; los dos finalmente se juntaron. En 2022, a pesar de grandes argumentos, ganan el “Das Sommerhaus der Stars” y ganan 50.000 € en premios. El 16 de noviembre anunciaron su separación.

Patrick Roemer desea a Antonia Hammer lo mejor en su carrera televisiva

Después del debut en solitario de Antonia en la televisión, Patrick Roemer espera que su ex esposa continúe con éxito. “Cruzo los dedos y estaré encantado de verlo de una forma u otra”, confirmó a IPPEN.MEDIA. Sin embargo, Baden-Württemberger dijo: “Espero que no se sienta abrumado”.

Antonia Hammer fracasó temprano en la Batalla de las estrellas de la realidad. Ex Patrick Roemer piensa que es una vergüenza. ©RTLplus; Instagram/patrick_romer_

Porque Patrick muchas veces se preocupaba por Antonia en los formatos. “Siempre noté en los programas lo difícil que son para ella esos formatos. Cuánto agobian para ellos estas situaciones excepcionales, tanto física como mentalmente. La transmisión también afectó mucho a Antonia. Explicó por qué no veía sus propios formatos”. Sin embargo, los dos lograron ganar “Das Sommerhaus der Stars”. Tras la ruptura, Antonia Hummer no le dejó ni un buen pelo a Patrick Roemer. Fuentes utilizadas: Eben medios