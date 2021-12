“El hombre no estará satisfecho”

Bushido aparece en el juicio como testigo y co-fiscal.Foto: Imago Images / Olaf Wagner

Hoy miércoles, en el Tribunal de Distrito, se llevó a cabo el quincuagésimo cuarto día del juicio de Arafat Abu Shaker y tres de sus hermanos. Berlina en vez de. Dos días antes, Anna Maria Verschi, la esposa de Bushido, fue llamada al podio. Con eso continuó su testimonio que se debió a complicaciones en El embarazo fue interrumpido. A la mujer de 40 años se le preguntó acerca de una reunión con un entonces buen amigo que le dijo que se planeaba algo grande. “Tenía un mal presentimiento en mi estómago, él es muy malo y lo hace”, le dijo a Arafat.

El día antes del juicio, testificó otro testigo. El hombre de 30 años fue el que ahora le dijo a la madre de ocho que algo estaba pasando. Sin embargo, describió la reunión de manera diferente. “No vi ninguna amenaza. Hablé con Anais, no con Ana María. Por eso me sorprendió que estuviera con policía guerra.”

Tampoco le ordenó que emitiera una advertencia, pero entendió la declaración como un consejo. Ahora Anna Maria ha sido llamada nuevamente al podio para responder más preguntas del juez que preside y la defensa.

De esto se trata el proceso Según la acusación, se suponía que los delitos ocurrieron después de que Bushido quisiera romper los lazos comerciales en 2017. Abu Shakir no quiso aceptar esto y le pidió a Bushido que pagara millones y participara en su trabajo musical durante 15 años, según la acusación. . El rapero fue amenazado, humillado, encarcelado y herido. Los hermanos, de 39, 42 y 49 años, están acusados ​​de complicidad o cómplices.

Anna Maria acusa a los testigos de mentir

La esposa de Bushido, que vestía jeans y una camiseta de color oscuro, entró al pasillo ese día. “Hubo preguntas, como se puede imaginar”, dijo al principio el presidente del Tribunal Supremo. Anna Maria dijo sobre el testimonio del testigo que fue interrogado el lunes:Una mentira absoluta. He mentido muchas veces. Casi me tenía más miedo “. Luego, el juez repitió que la mujer de 30 años dijo que había hablado con su esposo, no con ella, sobre algo importante que estaba planeando. “No fue honesto porque definitivamente sucedió”, dijo el hombre de 40 años.

El encuentro continuó con una reunión en Berlín en marzo de 2018, en la que participaron ella, Bushido y Arafat, entre otros. Este nombramiento siguió a una conversación en enero, en la que se produjeron presuntos delitos contra el Bushido. Anna Maria le preguntó a Arafat sobre los insultos que supuestamente habían caído en enero. “Eso fue lo primero que me vino a la mente”, dijo. Registra el hadiz sobre la desviación de los enfermos. Ella dijo. No pudo hacer preguntas sobre el presunto daño físico con la botella de agua. Motivo: “Fallos en la versión del 18 de enero”. A sabiendas, según Anna-Maria, porque grabó la conversación.

El ambiente en la sala de negociaciones es caluroso

Antes de la reunión le pedí a Bushido que pareciera confiado y no un montón de miseria. “No se enfrentó a él porque no podía hacerlo psicológicamente”, agregó. Entre tanto, el ambiente en el pasillo se calentó. El sonido es áspero. ““Trate de ser objetivo en su evaluación”, dijo el abogado Hansjörg Birkhoff.

Después de todo, el juez quería saber qué sucedió a continuación. “Mi marido no ha estado en Puderstrasse desde el 18 de enero”. Cuando finalmente se reunieron de nuevo en Kleinmachnow a fines de marzo de 2018 para aclarar las relaciones comerciales, Anna-Maria se puso “realmente mal”. “Sabía que lo iba a encontrar”, dijo una madre de ocho hijos. Usted y Bushido podrían haber imaginado entrar en un contrato de deportación. También mencionó una cantidad concreta: “1,8 millones en tres partes a 600.000 euros cada una. Eso fue muy generoso, de hecho no hay nada que pagar. Lo principal es que se acaba aquí y ahora”.

Pero esto puede no haber sido suficiente para él, según Anna Maria. Arafat dijo que podía limpiarse el culo con un nudo. Arafat dijo que quería ser parte de él de por vida. Luego dijo: “Era codicioso y paranoico como siempre”. El juez volvió a preguntar por qué se aceptó el pago de la indemnización cuando no tenía derecho. “Fue como un rescate”, explicó. “Este hombre no se habría quedado satisfecho”, dijo Anna Maria, llorando. De todos modos, querían una línea, no llamadas, nada más que quisieran escuchar de sus llamadas.

“Anna Maria, deberías salir de mi vida Se dice que Bushido se lo dijo. “Mi esposo esperaba que llegaran a un acuerdo”. Durante años había decidido la vida de Bushido, estaban secretamente en Días festivos Le había comprado en secreto un bolso para no interferir con ella. La decisión de que Bushido testificara ante la policía en enero de 2019 fue tomada por él mismo. “Le pedí que diera un testimonio completo y honesto”, dijo Anna Maria.

Anna Maria también habla sobre un presunto ataque con ácido planeado

Volvió a llorar al recordar el día en que Bushido condujo a la policía. Nuestra hija sacó la bolsa en su lugar. Essen “Noté que su padre no se sentía bien. Regresó triste. Nunca hubo una condena”, dijo Anna Maria, increíblemente a Arafat, quien no tiene antecedentes penales. No hablaron con nadie más que con el abogado sobre los hechos del 18 de enero. “No quiero que nadie más resuelva nuestros problemas”, dice Anna Maria, “no involucramos intencionalmente a otras personas”.

Al final fue un supuesto plan de ataque con ácido. “Solo quiero que la gente sepa lo malo que es”. Poco después de la prisión preventiva por estas acusaciones, Arafat fue puesto en libertad a principios de 2019 por falta de motivos suficientes para presentar cargos, por lo que se anuló la orden. Un miembro de la familia de Arafat advirtió a Anna Maria en ese momento. “Estaba muy decidida a testificar”, dijo la esposa de Bushido. “Puedo entender que ella se desvió.” La hermana de Sarah Connor dice que el estrés podría haber influido.

Mientras la defensa continuaba haciendo preguntas, la situación llegó a un punto crítico. Anna Maria boicoteó a los abogados en un momento u otro y reaccionó emocionalmente. Para ella estaba claro lo difícil que había sido la operación para ella. El juez le aconsejó que dejara que los demás terminaran su conversación. Después de este caluroso día de negociaciones, las cosas continuarán el 3 de enero. Anna Maria seguirá testificando en enero. “Esperaba que el 2022 comenzara mejor”, dijo.

