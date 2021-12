El “martirio de Mónaco” de la princesa Charlene: se conocen nuevos detalles

DesdeAndreas Abtz Cerca

La princesa Charlene de Mónaco se ve muy triste últimamente. Se alega que la princesa lleva varios años triste.

Mónaco – ¿Cómo está la princesa Charlene de Mónaco? Una pregunta que los aficionados del Principado de Mónaco se hacen desde hace tiempo. Porque la aristocrática nadadora profesional mantiene en gran medida su vida privada alejada del público. La mujer de 43 años solo publica excepciones específicas en sus cuentas de redes sociales. Después de estar atrapada en Sudáfrica durante diez meses debido a las operaciones, la princesa regresó recientemente a Mónaco. “Un encuentro lleno de alegría y pasión”, decía la página de Facebook del palacio en ese momento. Pero la suerte real no duró mucho: después de unas semanas, el joven de 43 años volvió a abandonar el principado. ¿Qué le pasa a la princesa Charlene, princesa de Mónaco?

Una investigación en profundidad examina la carrera de Charlene y revela una historia de sufrimiento que debe comenzar en 2011, el año de la boda en la que Charlene se convirtió en princesa. Lidiar con el pasado también puede explicar cómo continuará la vida y el matrimonio de la joven de 43 años.

Princesa Charlene de Mónaco: parece infeliz durante años

Poco después de regresar de Sudáfrica, Charlene volvió a abandonar el Principado de Mónaco. Se alega que la princesa se retiró a una clínica privada suiza por motivos de salud. La esposa del príncipe Alberto II también había comentado sobre la rápida partida de la princesa: “Ella ha tenido varias cirugías en los últimos meses. Eso definitivamente es un factor”. […] Ella estaba bajo un estrés increíble. Albert dijo en una entrevista con la revista People que durmió muy mal durante unos días y comió muy poco.

Pero, ¿es esta la verdadera razón por la que desaparecieron tan rápidamente? Durante mucho tiempo ha habido rumores sobre la crisis matrimonial de la pareja principesca en Mónaco. Se dice repetidamente que Charlene ha sido muy infeliz durante varios años. Esto lo saben los allegados a la familia real desde hace algún tiempo. Una fuente que ha estado en contacto con el portal de noticias estadounidense The Daily Beast informó sobre un triste “almuerzo” en el Palacio de los Príncipes en Mónaco. La princesa Charlene estuvo llorando suavemente durante la comida. “Albert no se dio cuenta de que su esposa estaba llorando”, dice la fuente, que parece querer permanecer en el anonimato. Fue “muy incómodo”. “No podía entender por qué no se levantó y se fue. Solo podía adivinar que quería ver su desgracia”.

Charlene de Mónaco durante la boda del Príncipe Alberto II en 2011 (foto de archivo) © Milestone Media / Imago Images

Princesa Charlene de Mónaco: Ajetreo y bullicio durante la boda del Príncipe Alberto II.

Se suponía que la historia de su sufrimiento durante la boda comenzaría en 2011. Charlene y Alberto II se conocieron en 2000. Se dice que la princesa recién coronada estuvo al borde de las lágrimas durante su boda, según el portal de noticias estadounidense. Sin embargo, no parecía lágrimas de alegría. También en este país, se decía que Charlene “parecía nerviosa” al comienzo de la boda. En comparación con el periódico británico The Times, la princesa explicó sus lágrimas como “una mezcla de sentimientos que se han acumulado” y estallaron durante la boda. “Estaba muy confundido. […] Entonces lloré aún más porque pensé: “Oh no, el mundo entero me vio llorar”.

El palacio resultó tan crucial para los futuros miembros de su familia: poco antes de la boda, se decía que un nadador profesional había viajado a Sudáfrica para probarse el vestido de novia. En la embajada del principado allí, le quitaron el pasaporte y la obligaron a regresar a Mónaco. La revista francesa Du Dimanche escribió al respecto. Algo similar sucedió un poco después: unas semanas antes de la boda, Charlene intentó ingresar nuevamente a Sudáfrica, pero fue interceptada en el aeropuerto de Niza, según los informes. El palacio descarta la historia como “completamente loca” hasta el día de hoy.

Princesa Charlene de Mónaco: no fue aceptada por la familia real

Así que los años posteriores a la boda estuvieron marcados por horribles rumores. Alberto II es conocido desde hace mucho tiempo por sus historias de mujeres, según el portal de noticias estadounidense The Daily Beast. Se alega que el príncipe ya había admitido tener dos hijos ilegítimos antes de casarse con Charlene. Mientras tanto, los procedimientos de paternidad con un tercer hijo de 2005 están en suspenso, la etapa en la que el príncipe acaba de conocer a Charlene Wittstock. Sin embargo, Alberto II desestimó los rumores de un juicio de paternidad como un intento de chantaje.

Según otras fuentes, Charlene nunca fue aceptada por la familia real de Mónaco. El motivo fue el origen burgués de la princesa. Además, la familia no tenía nada que ver con la pasión de Charlene por la natación y la princesa recibió poco apoyo, especialmente de su cuñada. A Caroline, la princesa de Hannover, la hermana mayor de Albert, no le agradaba mucho Charlene y, a menudo, trataba de ver la “discordia”, como dicen.

Charlene von Monaco (derecha) con su esposo, el Príncipe Alberto II y su hermana Caroline en 2010 (foto de archivo) © PPE / Imago Images

Diez años después de la boda, la princesa de Mónaco de 43 años se ha calmado. Desde su independencia en Sudáfrica, ha habido pocos datos claros sobre su salud y paradero. Aumentan los rumores de un posible divorcio. Muchos tabloides nombran la Navidad 2021 como la fecha de vencimiento. Pero no si el príncipe Alberto II se salía con la suya. Asegura que todo está bien y que la rápida partida de la princesa no es motivo de preocupación: “Nada de esto tiene que ver con nuestra relación. Quiero dejar absolutamente claro que no hay problemas en nuestra relación”. (Automóvil club británico)