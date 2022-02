Florian Silberisen habla sobre Helen Fischer, y la candidata se sorprende

Los tatuajes le recordaron a la candidata de “DSDS” Jana Alina Florian Celebrizen a su ex novia Helen Fischer. TL / Stefan Gregoryus

La temporada 19 de ‘DSDS’ comienza el 22 de enero. Es la primera edición sin Poptitan Dieter Bohlen Con Florian Silberisen como presidente del jurado. La cantante Ilse DeLange y el productor Toby Gad también se sientan detrás del escritorio del jurado junto a la estrella.

En el séptimo episodio de la temporada de este año, hubo una reunión con un ex candidato de “DSDS” y un ex participante del programa “Gran Hermano”. De repente Florian Silberisen habla de su ex novia en el programa helen pescador. Pero la pregunta más importante de la velada fue, por supuesto: ¿Quiénes fueron los candidatos que lograron convencer al jurado y conseguir un boleto de convocatoria internacional?

Tina Umbricht ya participó en “DSDS” en 2015

Tina Umbricht no es ajena a los fanáticos de “DSDS”: En 2015, la joven de 16 años probó suerte en la película “Deutschland sucht den Superstar”. En ese momento ella estaba en el top 25, pero luego se retiró. La suiza actualmente se encuentra realizando una formación radiofónica, sueña con convertirse en cantante, pero nunca se dio por vencida. Toby Gad le preguntó: “¿Hasta dónde crees que llegarás esta vez?”. “Espero ganar esto”, respondió Tina con confianza.

Tina Umbricht quiere una segunda oportunidad en ‘DSDS’.RTL / Stefan Gregorius

Para impresionar al jurado, la joven de 23 años interpretó “These Words” de Natasha Bedingfield. Como era de esperar, Tobi podría tener una personalidad una historia Hablan de ellos mismos y de Natasha Bedingfield. El productor regularmente “bendecía” a los espectadores con historias de celebridades. Y sobre Natasha, dijo:

Pero volvamos a Tina: la exparticipante de “La Voz de Suiza” logró inspirar al jurado con su canto y le consiguió una segunda oportunidad en “DSDS”. “Ella ha estado aquí antes, ha ganado experiencia y lo ha hecho completamente aquí. Fue una gran actuación y ahora las expectativas para una convocatoria son, por supuesto, muy altas”.

¿Por qué Florian Silberizen habló de Helen Fischer?

La candidata Jana Alina Nudit ha recibido un honor muy especial de parte de “DSDS”: Los tres jurados, Florian Silberian, Els Delange y Toby Galad, la seleccionaron personalmente de la sala de nominados.

Al ver al joven de 23 años, Florian recordó a su ex novia Helen Fisher. La razón: la mujer de Bremen tiene muchos tatuajes que adornan sus brazos, incluida una calavera y tibias cruzadas con cuernos. con un puntero tatuaje “¿Este es tu exnovio?”, le preguntaron los famosos en tono de broma a la joven cantante. Entonces el dijo:

“Tengo a mi ex novia en la parte superior de mi brazo”.

Jana-Alena Nauditt comparte la pasión por los tatuajes con Florian Silbereisen.RTL / Stefan Gregorius

Quizás Jana Alina pueda hablar mucho sobre tatuajes en el futuro. Al menos lo hizo entregándosela a la hazaña de Mark Ronson. Miley Cyrus a la siguiente ronda. Como nota al margen, Toby Gladd también ha trabajado con Miley Cyrus antes, contándoselo a todos los asistentes.

En el caso del candidato Tim, el propio jurado recoge las herramientas

Tim Hester también vino de Aachen nuevamente. Es posible que conozca a uno o dos espectadores. El joven de 23 años participó en “Gran Hermano” hace dos años y quedó séptimo. Ahora quiere seguir con su pasión por la música. “La música siempre me tienta a soñar y sumergirme en otros mundos”, le dijo a RTL.

Tim Hester canta “DSDS” “How Can One Bear It” de Philippe BoiselleRTL / Stefan Gregorius

Y en el proceso de actuación, el alumno debe enfrentarse a una sorpresa. Ilse DeLange le quitó la guitarra y lo acompañó en el mismo instrumento, Toby Gad se sentó al piano y Florian Silberaisen tocó el acordeón, mientras Tim cantaba “How Man Can Bear It” de Philip Boisel. Luego hubo tres “sí” del jurado. Sin embargo, Florian Silbereisen le dio un consejo a la joven cantante:

“La guitarra te suena bien, pero hubieras estado mejor sin ella porque puedes concentrarte en cantar y no tener que pensar en la guitarra”.

Con el filtro, Ilse DeLange cambia a modo cortejo

Entre los candidatos para el episodio actual estaba Barto Mishak, nacido en Polonia. Cuando la joven de 24 años entró en el escenario del casting, la cantante estrella de ESC, Elsie DeLange, se sorprendió al instante: “Te ves genial”, le aseguró a Baden-Württemberger con un ligero brillo en los ojos. Barteau le devolvió el cumplido al cantante y Els ya estaba a su lado. Ella respondió con una risa: “Estás adelante”. Pero, por supuesto, Barto todavía tenía que cantar e Ilse tenía grandes expectativas:

Lo hizo: con su versión de “House of the Rising Sun” de The Animals, hechizó no solo a Ilse, sino también a Toby y Florian.

Por encima de todo, a Elsie Delange le apasiona Barto Michalc.RTL / Stefan Gregorius

Al final, nueve talentos compitieron por un boleto de convocatoria internacional en Puglia. Al final, Tina Umbrecht y Barto Michalc estaban felices de dar un paso al frente. Superaron a sus competidores con actuaciones en “Redbone” de Childish Gambino y “Falling” de Harry Styles.

