Los Tenores de Impulso sorprenden al estudio en la batalla por “La Voz”.

Los Tenores del Trío Impulso cantan ante un público por primera vez en esta constelación en las persianas e inmediatamente aseguran el timbre del cuarteto. En el equipo de Giovanni, los tres tenores compiten ahora contra la soprano Anna Vicheri. Se atreven a cantar “Time To Say Goodbye” de Andrea Bocelli y Sarah Brightman y evocan un final mágico a las batallas en el escenario.

Preocupaciones por la formación: “La formación más compleja jamás creada”

En el ensayo, los tres tenores Val, Germain y Laszlo se encuentran con la soprano Anna. Su canción juntos en la batalla es “Time To Say Goodbye (Con Te Partirò)” de Andrea Bocelli y Sarah Brightman. No hay rastro de gran alegría. Prevalece el respeto por este desafío.

Al principio, la única preocupación de Giovanni era si los cuatro necesitaban entrenamiento. Pero contrariamente a lo esperado, trabajar con talento es muy complejo. El idioma italiano y la difícil melodía les dificultan aprender la canción. Tanto Giovanni como Laszlo están decepcionados con el rendimiento del entrenamiento. “Ni siquiera unos segundos me convencieron”, apunta el técnico. Después de este momento de despertar, ¿podrán los cuatro talentos brillar en las batallas?

Audiciones a ciegas para talentos

El cuarteto de batalla sumerge al público en otro mundo

Con su increíble canto de ópera, Anna y los Tenores Impulso dan un gran espectáculo en el escenario de The Voice. A diferencia del entrenamiento, los cuatro tienen una confianza increíble y muchas emociones. La multiplicidad de voces diversas cautiva al público. “Time To Say Goodbye” parece hecho a medida para este cuarteto y constituye un final mágico para la batalla.

Los entrenadores y el público quedaron asombrados por esta interpretación vocal y la atmósfera en el estudio durante la actuación. Giovanni está al borde de las lágrimas y está claramente conmovido por la realización de su talento. “Una locura absoluta”, se entusiasma Shirin. La estrella invitada Rita Ora también está entusiasmada con esta actuación. Ella admite que se siente renacida y está al borde de las lágrimas. Los gemelos Kaulitz se sumergieron en otro mundo mientras cantaban.

Todos hemos salido del estudio en algún momento. Todos estábamos soñando. Bill Kaulitz

¿Quién se asegurará el último lugar en las batallas por equipos?

No todo el mundo puede avanzar, a pesar de las nuevas normas. Era la última batalla de la temporada y al equipo de Giovanni sólo le quedaba un lugar para la siguiente ronda. El entrenador debe tomar una decisión difícil. Consulta con Rita Ora por última vez y toma la decisión. Giovanni lleva a los tres tenores a batallas en equipo. La multitud aplaude y los Tenores de Impulso esperan con ansias la siguiente ronda: un digno final para las batallas de este año.

La Voz de Alemania se emite ahora todos los viernes a partir del SAT.1 gwen 20:15 Aquí encontrará un resumen de todos los horarios de emisión.

Los cantantes de ópera László, Germán y Val han aparecido juntos en el escenario recientemente bajo el nombre de “Impulso Tenors”. “Tuve esta idea para este grupo y me llevó más tiempo encontrar a los compañeros adecuados”, explica Laszlo antes de la aparición del trío en Voice of Germany 2023.

Laszlo formó parte del exitoso proyecto Adoro

Afortunadamente, el tenor, que en su momento irrumpió en las listas alemanas con el proyecto musical Adoro, encontró el equipo perfecto a tiempo para que comenzaran las audiciones a ciegas.

En realidad, apenas estamos comenzando. Laszlo READ 17 días en coma: la piel de la estrella "Lindenstrasse" estalló

Durante su tiempo con Adoro, Laszlo aprendió a amar estar en el escenario junto a personas de ideas afines. Después de cinco años de muchos éxitos como un álbum debut y varios discos de oro, finalmente dejó la banda.

Los Tenores de Impulso reciben la campana del cuarteto

Ahora Laszlo está de regreso con sus compañeros German y Val. A diferencia de los participantes de Adoro, todos los miembros de Impulso Tenors son cantantes de ópera formados. Las mejores condiciones para impresionar a los entrenadores en pruebas a ciegas.

Con su actuación, los tres tenores triunfaron con la canción italiana “Il Mondo” de Il Volo. Los cuatro entrenadores están molestos y quieren trabajar con los Tenores de Impulso. Sobre todo, Giovanni Zarrella elogia al trío:

¡Mi momento favorito en La Voz de Alemania hasta ahora! Giovanni Zarrella

Giovanni estaba tan emocionado que subió al escenario para cantar con los cantantes de ópera. Por eso no sorprende la posterior decisión de los Tenores de Impulso. ¡Laszlo, German y Val eligen al equipo Giovanni!

