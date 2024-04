El icono de la cámara ahora abre una nueva función.

tz consumidor

de: Moritz Blitzinger

el presiona divide

Sí, funciona: con WhatsApp, ahora se pueden grabar mensajes de vídeo y enviarlos en el chat. (Avatar) © germanopoli/Imago

El pequeño ícono de la cámara en tu chat de WhatsApp guarda una pequeña sorpresa. Messenger ahora tiene una nueva función de mensajería de video.

MÚNICH – ¿Ya ha notado esta innovación? En lo último WhatsApp-La actualización esconde una función que no resulta evidente a simple vista. El pequeño ícono de la cámara en el borde derecho de la barra de chat es algo especial. No te alarmes si lo conservas por más tiempo.

Nueva función de WhatsApp detrás del icono de la cámara: ahora envía mensajes de vídeo como mensajes de voz

Si mantienes presionada la cámara pequeña por un momento, se inicia el cronómetro y se activa la cámara frontal. Esta función está disponible tanto en iOS (manzana) además de estar integrado en Android.

WhatsApp ha introducido una nueva función: ahora puedes grabar y enviar mensajes de vídeo, tal como lo haces con mensajes de audio usando el icono del micrófono.

¿Cómo funciona? Cualquiera que ya haya grabado un mensaje de voz no debería tener problemas con la función de vídeo. El principio es el mismo. Mantenga presionado el ícono para comenzar a grabar. Si no desea mantener el dedo sobre el ícono mientras graba, puede bloquear la grabación deslizando el dedo hacia arriba. Si no está satisfecho con la grabación, puede eliminarla deslizándose hacia la izquierda.

Grabar y enviar mensajes de vídeo en el chat de WhatsApp: así funciona

Cómo grabar mensajes de vídeo en WhatsApp:

Abre el chat de WhatsApp. Haga clic y mantenga presionado el ícono de la cámara en la barra de chat. Se pone en marcha un cronómetro durante tres segundos y luego la cámara. Edite o deslice hacia la derecha para enviar. Desliza hacia la izquierda para ignorar.

Nueva función en WhatsApp: Cómo grabar mensajes de vídeo. © Captura de pantalla / WhatsApp

Tres características especiales de los nuevos mensajes de vídeo en WhatsApp:

Los mensajes de vídeo pueden tener una duración máxima de 60 segundos. Los mensajes de vídeo no se pueden guardar ni reenviar. El clip se reproduce automáticamente en el chat sin sonido y el sonido solo se reproduce cuando lo tocas.

La mensajería de voz se hizo muy popular en WhatsApp poco después de su lanzamiento. Es muy posible que muchos también utilicen la mensajería por vídeo. Y las siguientes actualizaciones suelen llegar inmediatamente, al menos así era con los mensajes de voz. Por ejemplo, ¿sabes qué significa el pequeño número “1” que aparece junto a los mensajes de voz?

¿Golpe directo o función nerviosa? No todos los usuarios de WhatsApp celebran las alternativas de chat

Sin embargo, las opiniones sobre las nuevas funciones están divididas. A muchos usuarios les molestan los mensajes largos. Al menos WhatsApp ha puesto un límite de tiempo para los vídeos. Esto también puede estar relacionado con el tamaño de los datos. Otros cambios de WhatsApp fueron mucho menos complicados. (Mes)

El editor escribió este artículo y luego utilizó el modelo de lenguaje AI para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente. Obtenga más información sobre nuestros principios de IA aquí.