El fundador y financista del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, comentó el escandaloso acto a través del canal Telegram de su empresa: “Lo que más me gusta es ver la historia en el teatro. En cuanto al martillo, está claro en este espectáculo que es un soldado) No encontró la felicidad en Ucrania, pero se reunió con personas desagradables Pero Adelon, y me parece que esta película se llama “Un perro recibe la muerte de un perro”. Excelente trabajo de dirección, parece haber sido grabado sin interrupción. Espero que ningún animal salga lastimado durante el rodaje”.

Prigozhin emitió otra advertencia en el canal Telegram de su empresa Concorde: “Pero no olviden que no hay traidores que simplemente depongan las armas y vayan al enemigo para traicionar a su pueblo y su patria. Algunos traidores se sientan en sus oficinas y no No se visten y no piensan en su gente. Ahora nos parecen neutrales. Se van volando para no ser parte de los problemas de hoy. También son traidores”. Podría significar los pocos que abandonaron Rusia.