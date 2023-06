El jugador afirma que los usuarios de PC están moviendo sus monturas incorrectamente

En Diablo 4, que se lanza en todo el mundo el 6 de junio, los jugadores pueden jugar como personajes poderosos que pueden derrotar a hordas de monstruos infernales con solo tocarlos con los dedos. Sin embargo, cuando ascienden a su elevada montaña después de terminar el trabajo, es como si estuvieran montados en un burro cojo. Esto parece haberles ocurrido a algunos jugadores de PC antes de que el usuario “FloridaMan156” compartiera un pequeño secreto con ellos: habían estado moviendo su caballo en la dirección equivocada todo el tiempo.

La velocidad de descarga parece depender de la distancia del puntero del mouse

“Estoy seguro de que hay otros por ahí que no saben esto y se preguntan por qué están empujando a sus caballos, pero no se está acelerando”, escribió el usuario en el subreddit de Diablo 4. “Si el puntero está demasiado cerca del personaje, no hará mucho. Por el contrario, si el puntero está más lejos, el caballo irá más rápido”.

Muchos jugadores se sorprendieron al darse cuenta. La confusión parece ser que este esquema de movimiento es solo para la montura en Diablo 4 (Comprar ahora 74,99 € ) Se aplica a la computadora. Si tu personaje está a pie, se mueve constantemente a la misma velocidad, independientemente de la posición del mouse. Otro jugador escribió en respuesta a este consejo de montaña: “Pensé que el caballo era estúpido, pero yo era estúpido”.

Recientemente, Diablo 4 ha recibido una revisión importante. Tiene el número de versión 1.0.2f y está destinado a ayudar a comprar en la tienda del juego. Las microtransacciones ya han causado críticas. Los precios particularmente jugosos son una espina en el costado de los jugadores. Además de la tienda del juego, Diablo 4 también tiene un Pase de batalla, que algunos usuarios encuentran excesivo para un juego de precio completo.

fuente: RedditY entusiastas de los juegos de computadora