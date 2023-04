El jurado de DSDS celebra a Dieter Bohlin – Katja Krasavis se niega a aplaudir

tz televisión

Público, estrella invitada Bruce Darnell, Pietro Lombardi, Leon: Todo el mundo ama a Dieter Bohlen. Solo Katya Krasevice se muestra en el primer show en vivo de DSDS con un leve asentimiento de lo poco que piensa del gigante del pop.

Colonia – Después de una lucha de poder público entre Katja Krasavis y Dieter Bohlen, RTL trazó sus consecuencias en los shows en vivo de DSDS y sentenció a los brawlers al silencio. Pero la autoproclamada “Bad Bitch” todavía encontró una manera de mostrarle al gigante del pop y a todos los televidentes lo que realmente piensa de él.

Una mordaza de Katja Krasavice de RTL: ni una palabra sobre tablones en los shows en vivo de DSDS

El estado de ánimo detrás del jurado de DSDS todavía era tumultuoso al comienzo de la temporada de aniversario: Dieter Bohlen (69) estaba de regreso y todos se amaban. Pero el comentario de un anciano del gigante del pop y, de repente, se desata una lucha de poder entre él y su compañera de jurado Katia Krasavis (26), incluido un video revelador de varias acusaciones en ambas direcciones. En el primer show en vivo, los dos se reencuentran y, de hecho, todos esperan un intercambio general de golpes.

Pero RTL ha tomado precauciones. Como se sabía anteriormente, el locutor habría sentenciado a la “perra mala” y al gigante del pop al silencio. En los directos —al menos ante las cámaras— hay que ponerle buena cara al mal juego. Y los dos se mantuvieron firmes: no hubo ningún problema en general. Sin embargo, Katya Krasevice se niega a darle a Dieter Bohlen un mínimo de reconocimiento.

Protesta silenciosa: el jurado de DSDS celebra a Dieter Bohlen – Katja Krasavis se niega a aplaudir

De hecho, el primer show en vivo de DSDS mereció el subtítulo “The Dieter Bohlen Show”. El equipo, la audiencia y el ex juez de DSDS Bruce Darnell, quien se suponía que solo haría una aparición especial por un corto tiempo, pero se hizo cargo del programa sin más preámbulos, está celebrando el regreso del titán del pop a gran escala. Bruce Darnell le pide varias veces a la audiencia que defienda a Dieter Bohlen. Los fanáticos en el estudio están emocionados, por lo que piensan que el presidente del jurado es realmente genial. Pietro Lombardi y Leoni también se unen a la audiencia, poniéndose de pie y aplaudiendo a Dieter Bohlen, solo uno se niega. Katya Krasavis permanece sentada y no aplaude.

No es necesario ser un experto en lenguaje corporal para poder interpretar este gesto: es posible que Katya Krasevice y Dieter Bohlen no hayan hablado, y que el rapero aún no piense mucho en el pop gigante. El presentador de ‘Let’s Dance’, Daniel Hartwich, también ha notado el pésimo estado de ánimo y no puede resistirse a una simple búsqueda hacia los jueces de DSDS. Fuentes utilizadas: RTL/Alemania busca a la estrella – estreno en vivo el 1 de marzo de 2023