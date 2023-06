Rock am Ring tiene un mal comienzo de ruptura: “Vergonzoso, tres veces hoy”

Página principal Alemania Renania-Palatinado

Comenzó Rock am Ring 2023. Sin embargo, no todo salió bien al comienzo del viernes, para diversión de la multitud.

Nürburg – ¡Finalmente es verano otra vez, finalmente es tiempo de festivales otra vez! Como casi se ha convertido en tradición, Rock am Ring y su festival hermano, Rock im Park, anuncian la temporada de los principales eventos musicales en Alemania a principios de junio. Titulares como Foo Fighters, Die Toten Hosen y Kings of Leon volvieron a atraer a unas 70.000 personas.

Los conciertos comenzaron el viernes en Nürburgring con buen tiempo. Rostros iluminados irrumpieron en los terrenos del festival en la pista de carreras para comenzar las actuaciones a partir de la 1:30 p. m. Sin embargo, la amplia sonrisa y el buen humor pronto despertaron algunos signos de interrogación en los rostros de los visitantes. Porque el escenario de apertura del festival se ha convertido en un pequeño espectáculo elaborado.

Gama Rock Am 2023 un período: 02 junio – 04 junio 2023 Número estimado de visitantes: 70.000 titulares: Foo Fighters, Kings of Leon, De Toten Hosen

Rock am Ring 2023: el desglose comienza el viernes

Antes de dirigirse a cabezas de cartel como Rise Against, Apache 207 y Foo Fighters Friday Night, la alineación ya incluía otros actos de primer nivel. Pero en algunos shows, no todo salió bien. Con el grupo de rap Mehnersmoos de Frankfurt, por ejemplo, los micrófonos permanecieron apagados al comienzo de la primera canción y no se escucharon voces. Miles de fanáticos frente al escenario inicialmente cantaban, pero luego rompieron en abucheos confusos sobre la falla técnica. No debería ser el único.

No todo fue bien para el rapero JoJo, quien actuó en Mandurah Stage, el segundo escenario más grande del festival. Cuando quiso comenzar su última canción poco antes del final de la actuación, los micrófonos en el escenario no volvieron a funcionar durante unos minutos. Juju incluso salió corriendo del escenario y trató de explicar detrás del escenario lo que estaba pasando. Minutos después, los fanáticos confundidos estaban encantados con la canción final.

El dilema de audio de Rock-A-Ring se puso de moda: los fanáticos son maliciosos – ‘Avergonzados’

Fue totalmente malo para la banda de heavy metal No Limp Bizkit en el Utopia Stage, el escenario principal del festival. Temprano en la noche, en medio de una de las primeras canciones, el cantante y líder Fred Durst de repente ya no se podía escuchar. Aquí también, el problema persistió durante unos minutos. Durst se paseaba por el escenario, la banda un poco desorientada esperando que se resolviera el problema. El propio Dorset seguía gritando “¿Me oyes?” en su micrófono, pero los fanáticos frente al escenario no lo entendieron. Justo en la transmisión del festival en RTL+, su pregunta aparentemente fue captada por otros micrófonos externos. Mientras tanto, el organizador mostró un mensaje en la pantalla de video al lado del escenario que decía que había problemas técnicos. Solo después de lo que pareció una espera eterna, el problema también se resolvió aquí.

Pero no solo los fanáticos que estaban parados frente al escenario estaban confundidos, el dilema del colapso tampoco estaba oculto para los espectadores frente a la transmisión en vivo en RTL +. En Twitter, algunos revelaron sus rencores. “Vergonzoso, Rock Am Ring tres veces hoy”, escribió alguien sobre la interrupción del audio. Otro espectador dijo: “Lo volveremos a ensayar con micrófonos”. Hubo algunos comentarios que preguntaban “qué está pasando allí”. Otro fan incluso mencionó que Fever 333 no sonó “muy bien” por la tarde y agregó: “Sí, algo siempre puede salir mal, pero no debería ser así. Esperemos que esto se mantenga por ahora”. Espero que algunas personas frente al escenario y antes de la transmisión definitivamente lo compartan.

Por cierto, antes del inicio del festival, muchos fans pidieron una curiosa actuación: El La banda de Schlager Die Flippers actuará en Rock am Ring. Por cierto: también en Munich en septiembre con Superbloom es un gran festival, y Peter Fox lo encabeza. (Han)