¿La libertad artística como excusa? Graves acusaciones contra el delantero de Rammstein Rammstein Lindemann

Página principal panorama

de: Nadia Zensmeester

está dividido

Después del concierto de Rammstein, una joven hizo acusaciones contra Till Lindemann. La banda lo niega. Pero más mujeres están en público.

Vilna/Fráncfort – febrero de 2019. Cynthia A. (nombre cambiado) cumple 22 años cuando se dice que está bailando con otras dos mujeres en una bola de discoteca durante un concierto en solitario del líder de Rammstein, Till Lindemann. El supuesto requisito del empleado del partido: “Solo debe verse bien”. Contrarrestar SZ Cynthia se describe a sí misma como una gran admiradora de Rammstein en ese momento y ahora cuenta su versión de la historia. De repente, un espectáculo de danza abrió la posibilidad de conocer personalmente a Lindemann. Así que me arriesgué y acepté. En el área de backstage, Lindemann les mostró a las tres mujeres un video musical de la banda con escenas de sexo duro poco antes del concierto, y luego le hizo señas al joven de 22 años.

“Pensé que antes del espectáculo realmente quería mostrarme algo genial”, dice Cynthia. SZ seguimiento. Pero en el camerino, al que Cynthia dice que la llevó, no le muestra nada. En cambio, los dos tienen relaciones sexuales. “No quiero decir que fue una violación, porque estuve de acuerdo, pero claramente no estaba contento con lo que estaba pasando”. Tenía dolor, opresión y sangrado después, informó a SZ. “Pero tampoco quería decir que dolía, porque era Till Lindemann”.

Desata la ola: las mujeres jóvenes hacen serias acusaciones contra el líder de Rammstein, Till Lindemann

La historia de Cynthia A. no es la única a la que se enfrenta actualmente la mundialmente famosa banda de Rammstein. Otra animadora, Shelby L. , en una tormenta mediática el 25 de mayo cuando se en Twitter sobre su experiencia Reporté en el concierto de Rammstein en Vilnius la semana pasada. En una fiesta exclusiva del programa, no bebió mucho alcohol, pero luego no pudo recordar mucho de la noche y se despertó a la mañana siguiente con moretones en la cadera.

Desde el diseño del escenario hasta los atuendos de los integrantes de la banda. A los fanáticos de Rammstein se les ofrecen conciertos especiales en todo el mundo. © Christoph Soeder/DPA

niño l. Ella sospecha que le dieron medicamentos sin que se lo pidieran. La joven asegura que Till Lindemann no la tocó ni la violó. Sin embargo, reaccionó de manera agresiva cuando ella conoció al cantante durante un receso de fiesta y no quiso tener sexo. Rammstein también habló públicamente cuatro días después y negó las acusaciones. “Con respecto a las denuncias sobre Vilnius que circulan en línea, podemos descartar que lo que supuestamente sucedió en nuestro entorno”.

Lo que realmente sucede detrás de escena en los conciertos de Rammstein permanece abierto. Nadie puede probar lo que pasó. Cynthia A. no acudió a la policía en ese momento porque describió la situación como una agresión tiempo después a través de conversaciones con sus amigos. Pero las historias siguen acumulándose. Las vibraciones molestas en las fiestas posteriores al espectáculo, las preguntas a las mujeres jóvenes antes de los conciertos para preguntarles si quieren acostarse con Till Lindemann y los códigos de vestimenta para las fanáticas que quieren estar en la primera fila son un hilo común en los informes de que NDR y el SZ recogidos de mujeres. Todos ellos declararon bajo juramento. Los temas desencadenan una discusión que podría tener un potencial similar al debate de Metoo hace unos años: ¿Cómo es sexista Rammstein? ¿Qué crímenes podrían resultar de tal visión del mundo?

Kiwi-Verlag finaliza su colaboración con Till Lindemann

El viernes, la editorial “Kiepenheuer & Witsch” tomó medidas y puso fin a la cooperación con Lindemann. “Nuestra simpatía y respeto para las mujeres afectadas”, dijo un comunicado en Twitter. Lindemann “celebró la violencia sexual contra las mujeres”, así como en un video pornográfico en el que también tiene un papel su libro “On Silent Nights”. Lindemann publicó el libro con la editorial.

¿La libertad artística como excusa? Rammstein polariza con letras sexistas

En el contexto de las acusaciones emergentes contra el cantante principal de la banda, la atención se centra principalmente en el contenido sexual y, a menudo, violento de las canciones. Un ejemplo bien conocido es el poema de Lindemann “Cuando duermes”. Entre otras cosas, dice: “Me gusta dormir contigo cuando sueñas. Y así es como debe ser” y termina con la frase “Un poco de Rohipnol en el vino. No puedes moverte en absoluto. Como dormir, es una bendición.” Las palabras son sólo una. de muchas palabras. También hay videos musicales que presentan escenas de sexo duro o actos de violencia.

Lo que realmente sucede detrás de escena en los conciertos de Rammstein permanece abierto. © González Foto / IMAGO

Contenido amparado por la libertad artística. texto legal sobre el tema libertad artistica Es: “Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones de palabra, escrito e imagen”. Por lo tanto, el contenido como el de Rammstein siempre debe ser presentado de una manera diferente por parte del artista. Por ejemplo, Lindemann no se expresa formalmente en su poema como una persona privada, sino como un artista que ha creado una letra del poema y cuenta la historia desde su punto de vista. Por lo tanto, los textos de Rammstein deben verse por separado de las acusaciones actuales contra Lindemann. El periodista musical Rafael Smarzuk aborda una pista inicial en este contexto.

“Por un lado, esto es, por supuesto, arte y está cubierto por la libertad artística y no convierte a nadie en el perpetrador”, dijo Smarzuk en Deutschlandfunkkulture sobre los textos de Rammstein. Por otro lado, también puedes darle la vuelta a este argumento: la libertad artística también puede ser una excusa para publicar historias sexuales y glorificar o menospreciar la violación.

Es probable que este tema mantenga ocupados a los medios y la sociedad en Alemania durante mucho tiempo. Rammstein es una de las bandas más exitosas de la historia alemana y es conocida en todo el mundo. Actualmente es una declaración contra una declaración. Sin embargo, se puede suponer que más mujeres se presentarán y contarán sus historias. (NUEVA ZELANDA)