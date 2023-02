El jurado de “Let’s Dance” Joachim Lampe es abucheado sin piedad por el público

La crítica de Joachim Allambi hizo que la audiencia no entendiera.Foto: Joshua Summer/Getty Images

televisión

La primera presentación en vivo de “Let’s Dance” comenzó la noche del viernes, donde todo estaba en juego para 14 parejas de baile. Porque por primera vez en la Temporada 16, alguien puede ser despedido. Solo Anna Ermakova estuvo protegida ya que obtuvo el boleto directo con su actuación de principios de temporada. Antes de la transmisión, Knosi ya había revelado en su historia de Instagram que el ensayo general salió semi bien.

También escribió: “Prueba una montaña rusa perpetua aquí, ¡creo que puede pasar cualquier cosa! Sería demasiado triste ir primero”. Pero Anna también tenía grandes dudas de antemano, aunque no podía pasarle nada. “Ayer se me olvidó la mitad de mi coreografía y eso no está bien”, dijo la modelo en su canal. Ahora tiene que demostrar que una celebridad tuvo que ser criticada por su actuación.

El jurado expresó claramente su opinión sobre la actuación.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Joachim Lambie emite una dura sentencia

Alex Maria Peter tuvo que recibir muchas críticas de Joachim Lambie por su cha-cha-cha en “Finally”. De su desempeño, dijo: “Estás muy atrasada con tu peso, eres flaca, te ves bien y luego caminas como si tuvieras una bandeja de vendedor. Muy importante si solo tienes 50 a 60 por ciento de perseverancia. , entonces no es suficiente. Tienes que entrenar tu resistencia”.

Del jurado que acabo de recibir Tres puntos, pero alcanzó el puesto 13 en la general con la ayuda de Mutsi Mabuse y Jorge González.

READ "Tomé toda la clase al mediodía": preocupado por Ralph Siegel Alex y Alexandru escucharon atentamente el veredicto.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Sin embargo, fue particularmente amargo para Abd al-Karim. Junto a Katherine Menzinger también ha interpretado Cha Cha Cha. Incluso antes de su baile, el comediante dijo: “Soy un poco torpe, una bola de demolición”. Pronto se hizo evidente que Llambi no estaba satisfecho con la actuación. Pero primero fue el turno de Motsi con su regla. Y ella explicó:

“Viste muchas cosas positivas, muchos cambios de ritmo, podrías haber visto ese baile, pero perdiste el ritmo en el medio”.

Abdul Karim salió al escenario junto a Katherine Menzinger.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Un jurado con malos consejos contra un comediante

Finalmente, la lampy comenzó: “No me gustó nada”. Inmediatamente hubo fuertes abucheos por parte del público. Y agregó: “¿Se supone que debo mentir aquí o estoy diciendo la verdad?”. Entonces Motsi se rió cuando dijo: “¿Quién mintió?” Entonces Lambie lo corrigió y afirmó: “¡Mentira! Era buena música. En realidad era Totentans Circle”.

Joachim Lampe estaba de buen humor, pero dejó de reírse de su juicio.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Y además: “El problema es que no eres lo suficientemente rápido con el pie. Entonces te sales del paso”. No fue mucho. Espero que la próxima semana, si hay una semana por venir, harás una misión diferente, más ataques”.

READ Emma Schweiger se muestra abrazando a su novio Al final del espectáculo, le esperaba un duro veredicto.Foto: Joshua Summer/Getty Images

Abdul Karim bromeó: “Cuando corro, soy más lento de lo que solía caminar”. Finalmente, llegó el veredicto de Jorge: “Aquí estás en Let’s Dance. No puedes bailar. Vimos que era cha-cha-cha. No todos tienen que poder hacer todo bien desde el principio”. Finalmente, llegó el veredicto. Obtuvo cinco de Jorge, cuatro de Mozzi y solo un punto de Lambi. La multitud volvió a abuchear a Lambie. También ha habido muchos comentarios negativos para esta calificación en Twitter.