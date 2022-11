El maratón de conciertos en Buenos Aires llegó a su fin

El cantante de Coldplay Chris Martin (L) se encuentra junto al baterista de la banda Will Champion en el escenario del estadio de Wembley en el norte de Londres durante su gira ‘Music of the Spears’. Con un maratón de conciertos sin precedentes en Buenos Aires, la banda británica ya entró en la historia de la música argentina. (imagen de archivo)

© Fuente: Suzanne Moore/PA Wire/dpa