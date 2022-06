El piloto de LCR Takaki Nakagami está desaparecido en Argentina

(Motorsport-Total.com) – Takagi Nakagami no estará en la pista este fin de semana de MotoGP en Argentina. Un hombre japonés se ha visto obligado a autoaislarse después de contraer el coronavirus. Según su equipo LCR-Honda, dio positivo antes de partir el lunes y se quedó en España.

© Fotos de automovilismo Takagi Nakagami se ha quedado fuera del tercer fin de semana de carreras de la temporada Acercarse

“El conductor no presenta síntomas y se ha realizado dos pruebas, todas positivas”, indicó en un tuit la escudería, que solo competirá con Álex Márquez en Argentina. La sustitución no es posible debido al corto plazo de entrega.

“Desafortunadamente, no competiré en Argentina este fin de semana”, dijo Nagagami. “Lo siento mucho por mi equipo, mis patrocinadores y mi afición. No tengo quejas y me siento muy bien”. Él y LCR ahora esperan poder competir nuevamente en el Gran Premio de EE. UU. de la próxima semana en Austin.

Este es el segundo despido este fin de semana para Honda. Porque también falta el piloto de fábrica Marc Márquez. Está fuera hasta nuevo aviso por problemas de visión recurrentes tras su gran actuación en Mandalika hace dos semanas. Estará representado en el Gran Premio de Argentina por el piloto de pruebas Stephen Pratt.