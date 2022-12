El método de Grey Rock para tratar con narcisistas

Hoy le daremos un método que puede usar para protegerse de ser manipulado por un narcisista.

Última actualización: 23 de diciembre de 2022

En nuestro camino de vida, nos encontramos una y otra vez con personas difíciles o problemáticas. A veces la distancia es la mejor solución, pero evitar a estas personas no siempre es posible. hoy presentamos método de roca gris ¿Cómo lidiar mejor con los narcisistas?

Cuando tenga estrategias específicas a mano, le resultará más fácil protegerse de los narcisistas que pueden amenazar su salud mental. Siga leyendo, le presentamos un “Botiquín de Primeros Auxilios”.

Los narcisistas necesitan admiración y respeto. Si no los cuidas, no pueden alimentar sus egos.

Enfrentar al narcisista nunca conduce al éxito.

método de roca gris

Todos llevamos partes narcisistas dentro de nosotros, pero muy pocos realmente sufren de una desorden de personalidadTal como se define en el DSM-5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). No estamos ante una epidemia porque en la mayoría de los casos no se trata de un cuadro clínico. Así que continuamos encontrándonos con personas que son complejas pero no amenazantes.

narcisistas Suelen tener mucho éxito profesional, pero desarrollan conductas muy dañinas y disfuncionales a nivel personal. Los narcisistas pueden aparecer repentinamente en la escuela, en el trabajo o en otras situaciones y arruinarlo todo. Por lo tanto, es útil tener a mano un “botiquín de primeros auxilios”. El Método Grey Rock es una herramienta muy útil.

Trate de permanecer neutral cuando trate con un narcisista. Préstale la menor atención posible y responde con indiferencia. Esta persona perderá interés en ti y buscará otra víctima.

1. Piedra gris o la fuerza de la neutralidad

La metáfora de la piedra gris indica significado Indiferencia por ahí. Esta habilidad te ayuda a no reforzar las necesidades del narcisista.

¿Qué piensas cuando ves un guijarro gris en el camino? Desaparece entre muchas piedras pequeñas y pasa desapercibido. Las personas narcisistas necesitan atención constante para alimentar su ego. Están orientados al conflicto y al drama porque siempre quieren ser el centro de atención. Si actúas como un pequeño guijarro, no alcanzará su objetivo. Muéstrales indiferencia y compostura.

2. Un sentido narcisista de derecho

Una característica de todos los narcisistas es su derecho: creen que todos les “deben” algo. Esta percepción es el prejuicio que surge en Infancia Ya sea por atención excesiva o privación severa. Los narcisistas a menudo crecen con la idea de que el papel de los demás es cuidar de ellos y Para darles privilegios en todos los aspectos.

investigaciones de la Universidad de Wollongong en Australia, muestran cómo es vivir con alguien que necesita de los demás para fomentar ese anhelo por lo “maravilloso”. El Método Grey Rock nos muestra que podemos explotar sus derechos de maneras muy sutiles pero efectivas.

Trata al narcisista como a todos los demás Ella se niega a hacer concesiones o demandas que puedan darle una posición privilegiada.

Ella se niega a hacer concesiones o demandas que puedan darle una posición privilegiada. Dile respetuosamente a la persona que lo sientes Los decepcionas porque no estás dispuesto a satisfacer sus demandas. Debe establecer límites y darse cuenta de que los narcisistas siempre intentarán cruzarlos. No responda a las críticas, burlas o manipulaciones.

Debe establecer límites y darse cuenta de que los narcisistas siempre intentarán cruzarlos. No responda a las críticas, burlas o manipulaciones. Deje en claro que la presencia y las palabras de esta persona no significan nada para usted. Es como una piedra gris que no merece atención.

Cuando trate con narcisistas, sea siempre breve y muy firme.

El Método Grey Rock nos enseña que la indiferencia es especialmente importante cuando se trata de narcisistas.

3. Frío y no reactivo, sólido como una roca.

No debes molestar al narcisista porque lo habilita. Los narcisistas crecen no solo a través de la admiración, sino también a través de la confrontación. si estas con furia Reaccionando, tu contraparte logró el objetivo: influenciarte. El método Grey Rock le da la imagen de una superficie fría, dura y dura.

Es mejor no interactuar y mantener la calma hasta que el narcisista pierda interés. Tarde o temprano buscará otra víctima.

Con los narcisistas, es mejor mantener interacciones breves y respetuosas.

llamar la atención

El método Grey Rock tiene como objetivo mitigar el comportamiento narcisista privándolos de atención. Se trata de mostrarle al narcisista que no eres un objetivo interesante y que no cumplirás con sus demandas. Esta técnica es útil pero no garantiza el 100% de éxito.

narcisistas Impredecible, caótico y exigente. Es difícil protegerse de los narcisistas patológicos, pero su “botiquín de primeros auxilios” le servirá como punto de partida. Si la persona está cruzando los límites morales o éticos, asegúrese de mantener la distancia. La salud mental suele ser más importante que un trabajo o Relación a un miembro de la familia.

