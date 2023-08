El modelo de iPhone 15 aparece en la base de datos regulatoria india

Incluso en el decimosexto año después de la presentación del primer iPhone, Apple aún guarda un gran secreto sobre sus nuevos dispositivos. Si es posible, solo deben saber sobre la palabra clave en cuestión, incluso si siempre se filtran muchos detalles de antemano. El grupo siempre enfrenta un problema: si su equipo tiene tecnología de radio, debe informarlo a las autoridades reguladoras gubernamentales pertinentes. Estos dispositivos inéditos permiten ser insertados en secreto al principio, pero a veces no funciona. Ahora se ha filtrado al menos un modelo de iPhone 15, en la base de datos de certificación de la Oficina de Normas Indias (BIS).

India es importante para Apple

Como descubrió el blog MySmartPrice, recientemente apareció un número de modelo para un iPhone que no existía antes. Es el A3094 y significa “Apple Smartphone”. Así que el A3094 tiene uno Obtuvo la certificación de “producto de teléfono móvil”.. 9to5Mac, a su vez, pudo descubrir la infraestructura de back-end de Apple para este número de modelo exacto Parece listo.

India es un tema importante para Apple esta vez. Por primera vez en la historia, el subcontinente indio tiene que impulsar una generación completamente nueva de iPhone desde el principio. La producción allí antes tomaba meses. Es probable que los dispositivos sean el iPhone 15 y posiblemente el 15 Plus, mientras que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max solo seguirán viniendo de China, aunque probablemente de varios fabricantes en lugar de solo uno, lo que causó problemas de disponibilidad masivos el año pasado.

Se filtró previamente en tvOS beta

El certificado BIS aún no contiene más detalles, por ejemplo, sobre la tecnología de radio utilizada, por lo que no permite sacar ninguna conclusión sobre el modelo. Todavía no está claro por qué solo se filtró un número de modelo y no cuatro: la escena actualmente se basa en muchos modelos. Apple mencionó anteriormente al menos cuatro modelos en tvOS beta, pero la fuga ahora se solucionó.

Otros dos modelos no identificados aparecieron en otra versión beta; estos podrían ser dispositivos más antiguos que Apple luego se perdió con los puertos USB-C. Los iPhone 15, 15 Plus (con una pantalla más grande), 15 Pro y 15 Pro Max están actualmente en el horizonte: modelos estándar con el SoC del iPhone 14 y modelos Pro con arquitectura de 3 nm y una mejor cámara. La escena también espera que Dynamic Island llegue a todos los iPhone actuales.

