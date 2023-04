El momento más extraño en el Bayern Os

reemplazo en uno partido de la liga de campeones No vale la pena una nota al margen, por lo general. Pero el cambio de Thomas Tuchel ya ha provocado por Partido de vuelta de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Manchester City Por emoción.

“Simplemente incómodo” Algunos fanáticos en la red encontraron esta extraña escena. La conversación con la ex estrella del Liverpool, Mane, ha sido un gran tema, particularmente en la prensa inglesa. Por ejemplo, el titular “El sustituto más desagradable de la historia”. Estrella diaria el evento.

Liga de Campeones de la UEFA en SPORT1

“Puedo confirmar eso, sí”, dijo Oliver Kahn el miércoles. Dazen Ante la pregunta de si Mane había encajado el penalti más alto de la historia del Bayern. El CEO no reveló la cantidad exacta. La “cosa” ahora “se acabó”, continuó Kahn.

La leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, lo ve de manera similar. “Es fútbol y no me sorprende en absoluto”, dijo Ferdinand. Deportes BT Sobre la disputa tangible entre Mane y Sane: “Sé que aparece en los titulares, pero cuando las cosas no van bien en el campo de fútbol, ​​se hacen preguntas. A veces se levantan las manos, se levantan las voces y eso es parte”.