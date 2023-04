tz mundo

victoria krumbeck

En Manchester, la representación del musical “The Bodyguard” debe detenerse. El motivo de esto fue una mujer del público, que incluso ahogó a la cantante con sus gritos.

Manchester / Munich – Una de las reglas de conducta más simples es que el público guarde silencio durante una actuación y siga lo que sucede en el escenario. Pero dos espectadores en Manchester aparentemente nunca habían oído hablar de esta regla. Durante la presentación del musical “Bodyguard”, una mujer en la audiencia gritó la letra de la canción de Whitney Houston “I Will Always Love You” cantada por la actriz principal. Luego el programa fue cancelado.

El musical “Bodyguard” ha sido cancelado: el espectador no deja de cantarlo

Ocurrió en los últimos diez minutos antes de que terminara el espectáculo en el Manchester Palace Theatre el viernes por la noche (7 de abril). La actriz Melody Thornton, que protagoniza el musical, estaba cantando en el escenario entre los gritos de la audiencia. Un video muestra a una mujer gritando en voz alta “Siempre te amaré”, ahogando la voz de Thornton. Entonces llamaron a la policía porque al parecer ella y su acompañante habían perturbado varias veces el espectáculo, como el hombre que filmaba lo que pasaba y que estaba sentado entre el público. Noticias de la noche de Manchester Decir.

Melody Thornton en el musical “Bodyguard” en Shenyang, China en 2017. © Chen hongbo / IMAGO

El hombre continuó ya media hora después de que comenzara el musical, se dice que las mujeres influyeron en el espectáculo. Durante el intermedio, obligados por los primeros disturbios del público, los organizadores pidieron a la gente que no cantara. También se mencionaron pancartas distribuidas por todo el teatro. Estos signos indican claramente que la audiencia no desea cantar. Pero los anuncios no ayudaron. Poco antes del final del espectáculo, las dos mujeres fueron “retiradas a la fuerza” del escenario por personal de seguridad. Padres mencionado. Posteriormente, el musical fue cancelado prematuramente.

Musicales de ‘Bodyguard’ cancelados: ‘Luché tan duro’

Thornton luego se dirigió a sus fanáticos y audiencia en una historia de Instagram. “Por todo lo que sucedió esta noche no tengo todos los detalles, lamento mucho que no hayamos podido terminar el programa. Luché mucho. Se siente horrible y solo espero que nos veamos de nuevo”. guardianes Actriz. Aiden Callahan, quien interpreta al guardaespaldas Frank Farmer en el musical, también comentó sobre el incidente en Manchester a través de Twitter.

“El teatro terminó el espectáculo esta noche debido a un comportamiento odioso. Queríamos continuar, pero se convirtió en un gran accidente. Lo siento mucho por lo que fue una audiencia 99.9 por ciento maravillosa que algunas personas mal portadas arruinaron”, escribió en Twitter. . Actualmente se está considerando si las mujeres deberían considerar otras medidas.

