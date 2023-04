‘Tatort’, ‘Dream Sheep’, ‘¿Quién quiere ser millonario?’: Ganador del duelo por cuotas de eliminación

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Jonas ErbasSarah Walzen

El Easter Nest estuvo repleto de fanáticos de la televisión el domingo (9 de abril): rivalidad en la escena del crimen, el barco soñado de ZDF y la función ¿Quién quiere ser millonario? unos contra otros. Ahora el claro ganador es seguro.

Actualización del 10 de abril a las 11:00 horas: El duelo del cupo del prime time del Domingo de Resurrección fue duro. Pero el claro ganador ahora es seguro. Según lo informado por dwdl.de, la mayoría de los espectadores eligieron la nueva “Escena del crimen” con Corina Harfouche en la primera. El episodio “Nothing But the Truth” no solo obtuvo una buena puntuación entre la audiencia general, sino que el thriller policial también ocupó el primer lugar en el grupo objetivo relevante de personas de 14 a 49 años. Sintonizó un total de 6,22 millones de telespectadores, lo que corresponde a una cuota de mercado del 23,3 por ciento.

El barco soñado de ZDF ocupó el tercer lugar en ambas clasificaciones, y 5,20 millones de personas eligieron el primer beso de Florian Silberisen como Capitán Max Barger. Con 3,03 millones de espectadores, el especial de Pascua de WWM ocupó el tercer lugar en comparación directa. Y esto a pesar de la mayor falla en la historia de ¿Quién quiere ser millonario?

En Pascua, los televidentes estarán de enhorabuena: ARD y ZDF mostrarán nuevos episodios de “Tatort” y “Das Traumschiff”, y RTL comenzará con un especial de Pascua sobre “¿Quién quiere ser millonario?” © rbb / Pascal Bünning & ZDF / Dirk Bartling & RTL / Guido Engels

Primer informe del 9 de abril: Si bien la mayoría de las personas pueden cambiar el ritmo en Pascua gracias al fin de semana largo, hay una acalorada batalla de índices de audiencia de Pascua en el mundo de la televisión, también porque la emisora ​​pública está enviando dos Crackers a la carrera esta vez. Pero “Tatort” (Das Erste) y “Das Traumschiff” (ZDF) tienen presentadores especiales famosos por su “¿Quién quiere ser millonario?” (RTL).

Ejecutando “Tatort” por primera vez en paralelo con “Traumschiff” con Silbereisen y “¿Quién quiere ser millonario?” privado

En las tardes en que se mostraba un nuevo episodio de “Traumschiff” en ZDF, ARD dejaba paso a su hasta entonces estación hermana: en lugar de mostrar una nueva versión de “Tatort” como era habitual los domingos por la noche, solían confiar en las repeticiones. Pero esta vez es diferente: el primero no solo transmite la primera parte del nuevo episodio doble de “Tatort” “Nothing but the Truth”, sino que también presenta a un nuevo comisario con Corinna Harfouch (68), quien trabaja junto a Mark Waschke (51). constituye El dúo investigado.

En su primera aparición en la serie de crímenes de culto, la mujer de 68 años trata directamente con una red antidemocrática. Las cosas están un poco más tranquilas con “Das Traumschiff” con la famosa estrella Florian Silbereisen (41): el capitán Max Parger y su tripulación comienzan la travesía hacia Vancouver, Canadá. Además de la angustia y el humor, también hay una posible despedida, ya que el capitán del equipo Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 59) puede dejar el MS Amadea. En RTL, a las 8:15 p. m., hay un especial de Pascua de “¿Quién quiere ser millonario?”.

¿Cuáles son las calificaciones que establecieron el récord en Alemania? El 13 de julio de 2014, el canal ARD hizo historia en la televisión: según estimaciones, todos vieron la final del Mundial, Alemania vs. Argentina (1-0). 34,65 millones de personas en su televisor. Locos: No se incluyeron en este número las personas que vieron el partido en espectáculos públicos o en tabernas. Es probable que el número real sea mucho mayor.

Duelo de cuotas de Pascua: ¿”Tatort” venció un nuevo episodio de “Traumschiff” y Jauch como el Joker?

Como en años anteriores, hay un amargo duelo a favor de los espectadores en Semana Santa: con cinco a seis millones de espectadores, “Tatort” y “Das Traumschiff” son éxitos de audiencia absolutos que no deberían ponérselo fácil el uno al otro. Pero RTL puede opinar en su especial ¿Quién quiere ser millonario?: Allí, los candidatos pueden consultar a Günther Jauch (66) esta vez como un bufón.

Es probable que uno de los tres programas obtenga la victoria culminante, a pesar de la gran selección de programas, como Sat 1 (con el largometraje “Seres animales fantásticos 2: Los crímenes de Grindelwald”), Vox (basado en “Cocina imposible” con Tim Mälzer, 52) o ProSieben (estreno televisivo “The Gentlemen”). En cualquier caso, no estará tranquilo en el mundo de la televisión a pesar de las vacaciones de Semana Santa. Recientemente, algunos espectadores de “Always Sundays” han criticado tanto a ARD como a SWR, que se quedan con Stefan Moross (47) a pesar de sus antecedentes penales. Fuentes utilizadas: daserste.de, zdf.de, rtl.de, dwdl.de