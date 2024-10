El neurólogo nombra los signos más importantes que indican la etapa terminal de la demencia.

Sábado 5 de octubre de 2024 a las 17:00 horas

¿Cuáles son las señales que indican la etapa final de la vida de las personas con demencia?

En la última etapa, la etapa severa, las habilidades cognitivas también Deterioro severo del habla. La capacidad de hablar ya no existe. A esto se suma que Los afectados ya no reconocen a sus familiares. uno La autosuficiencia ya no es posible en esta etapa. Pueden aparecer otros síntomas. Trastornos del tracto urinario y rectal. Él es. Los afectados permanecen despiertos y, por lo general, no se les puede contactar verbalmente. La comunicación ya no es posible.

El apetito puede seguir siendo bueno, al igual que beber, aunque esto no es raro en etapas avanzadas. Trastornos graves de la deglución. que también puede causar neumonía (neumonía por aspiración).

el Comportamiento psicológico El número de personas afectadas en esta etapa puede variar mucho. Algunos de ellos son tranquilos y relajados, otros pueden ser completamente indiferentes o muy agresivos. el El ritmo del día y la noche. Puede resultar muy molesto. Esto significa que las personas gravemente afectadas duermen o no duermen nada por la noche, pero sí duermen durante el día. Esto es especialmente estresante para los familiares que se quedan despiertos por la noche para cuidar a los afectados o para asegurarse de que no intenten levantarse solos y caerse.

En la fase avanzada, los afectados pueden estar relativamente en forma en cuanto a habilidades motoras. Esto puede llevarles – Tendencias a escapar o tendencias a escapar (vagar sin rumbo) ofrecer o No verbalmente agresivo se convierte. Los afectados también pueden intentar salir de casa o conducir, lo que puede suponer un riesgo importante para ellos y para otras personas. Sin embargo, un número importante de pacientes están postrados en cama y requieren cuidados completos.