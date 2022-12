El nivel alto de azúcar en la sangre a menudo ocurre solo años después de la diabetes

a: Laura Nobbs

El nivel alto de azúcar en la sangre puede acumularse durante un período de años antes de que cause síntomas. Sin embargo, los niveles de azúcar en la sangre deben tomarse en serio.

Las pequeñas fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre son completamente normales y también ocurren en personas sanas a lo largo del día. Los niveles altos de azúcar en la sangre son un problema común en las personas con diabetes. Porque mientras el cuerpo en personas sanas es suficiente insulina para mantener estable el nivel de azúcar en la sangre, lo que no ocurre con la diabetes. Si el nivel de azúcar en la sangre se sale de control, rápidamente conduce a la hiperglucemia. El nivel alto de azúcar en la sangre se puede mostrar por varios signos. Aquí puede averiguar qué síntomas pueden indicar esto y cuándo debe consultar a un médico.

Nivel bajo de azúcar en la sangre: seis signos de nivel alto de azúcar en la sangre

Los médicos hablan de hiperglucemia como consecuencia de un nivel de azúcar en sangre superior a 180 mg/dl. Cuanto mayor sea el valor, más pronunciados serán los síntomas. En el peor de los casos, puede producirse una hiperglucemia permanente. diabético En casos severos, incluso conduce a la pérdida del conocimiento. Si los niveles de azúcar en la sangre aumentan regularmente, es absolutamente necesaria una visita al médico. Esta es la única forma de ajustar los requisitos de insulina en consecuencia. Porque demasiada insulina puede causar un gran daño al cuerpo a largo plazo.

Alrededor Niveles altos de azúcar en la sangre Para evitar esto, las personas con diabetes no solo deben controlar sus niveles de azúcar en la sangre con regularidad. Porque el nivel alto de azúcar en la sangre no siempre se nota de inmediato. En algunos casos, puede durar años sin ningún síntoma físico.

Sin embargo, los siguientes síntomas pueden indicar un nivel alto de azúcar en la sangre:

Fuerte necesidad de orinar: Dado que el cuerpo de los diabéticos trata de excretar el azúcar existente a través de la orina, el aumento de azúcar en la sangre conduce a la micción frecuente. Por lo tanto, una fuerte necesidad de orinar es uno de los primeros signos de diabetes.

Aumento de la sed: si el nivel de azúcar en la sangre es alto, el cuerpo requiere mucho más líquido de lo habitual. Porque la micción frecuente puede provocar deficiencia y la correspondiente sensación de sed.

Fatiga: las personas con diabetes a menudo se sienten cansadas y sin energía.

Falta de impulso: A menudo, las molestias físicas también afectan a la psique. Muchos diabéticos se sienten letárgicos.

Náuseas y vómitos: Las molestias gastrointestinales en diabéticos pueden ser un signo de un desequilibrio metabólico.

Mareos: si el nivel de azúcar en la sangre está muy elevado, puede provocar mareos e inquietud, así como alteraciones de la conciencia e incluso pérdida de la conciencia.

al lado de uno Controle su nivel de azúcar en la sangre con regularidad Es recomendable vigilar el ajuste de la medicación insulínica. Llevar una dieta sana y equilibrada también es muy importante para las personas con diabetes.

