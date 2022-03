El rover de Marte de la NASA: piedra atascada en la rueda de la ‘perseverancia’: ¿es eso un problema?

El Rover de la NASA aterrizó en la superficie de Marte en febrero de 2021. (Foto de archivo) © imago / fotos de portada

El rover Perseverance de la NASA ha estado rodando sobre la superficie de Marte durante un año. Ahora parece tener un ‘polizón’ que lleva bastante tiempo con él.

Pasadena: el rover “Perseverent” de la NASA ha estado explorando Marte durante poco más de un año, y recientemente parecía tener un “polizón” a bordo. Las imágenes enviadas a la Tierra por el rover desde el Planeta Rojo muestran que una roca se ha alojado en una de las seis ruedas del rover en Marte durante algún tiempo. Por primera vez, una foto tomada por Perseverance el 25 de febrero con el lado frontal izquierdo muestra la piedra “Hazard Avoidance Camera A”.

La cámara en realidad se usa para escanear los alrededores inmediatos del rover en busca de peligros: rocas grandes, trincheras profundas o dunas de arena pueden ser peligrosas para el rover de la NASA. Las imágenes de la cámara se utilizan para crear imágenes en 3D del entorno, lo que ayuda al rover a tomar sus propias decisiones sin que el equipo del rover de la Tierra de la NASA interfiera en cada paso.

apellido perseverancia Misión marzo 2020 Escribe vagabundo lugar de aterrizaje Gato Jezero en Marte fecha de aterrizaje 18 de febrero de 2021 Peso 899 kg Fuente: NASA

Persevering Rover de la NASA tiene un “paso” en Marte

Sin embargo, el “intruso” del rover de Marte de la NASA no es motivo de preocupación: tal como aparece en las fotos, no causa ningún daño y no entorpece el trabajo del rover, y tampoco es la primera vez. . … que un rover de Marte se “pegó” a una piedra: el rover Curiosity más antiguo de la NASA también tuvo un “jinete” rocoso en una de las ruedas durante un tiempo.

Los expertos de la NASA creen que las rocas pueden quedar atrapadas en las ruedas del rover cuando el rover robótico cruza pendientes o conduce sobre terreno suelto, rompiendo pedazos más grandes en pedazos bajo el peso del rover. “No sabemos exactamente cómo las rocas entran en las ruedas, pero es posible que si las ruedas y el vehículo pesado se desprendiera de la roca y se hundiera en el suelo, rebotaría”, explicó Ashwin Vasavada, miembro del equipo de Curiosity, en 2017. Contra la Puerta. Mashable. Hasta el momento no ha habido problemas con piedras en las ruedas del rover de Marte. Como regla general, las piedras son blandas y se caerán solas, según la NASA.

Un ‘polizón’, una roca, ha quedado atrapado en la rueda del Persevering Rover de la NASA en Marte. ©NASA/JPL-Caltech

Mars rover ‘persevere’ está buscando rastros de la vida pasada de la NASA

El rover de Marte “Perseverante” tiene como objetivo buscar indicios de la presencia pasada de vida en el Planeta Rojo, entre otras cosas. La nave también tomará muestras de suelo y las preparará para un posible regreso a la Tierra en un momento posterior. Además, Perseverance tiene herramientas que están destinadas a prepararse para futuras misiones espaciales a Marte.

Perseverance ya ha hecho posibles varios resultados de investigación interesantes durante su estadía de casi un año en Marte. Al comienzo de su investigación, pudo demostrar que el cráter Jezero en Marte, donde aterrizó su rover, era en realidad un lago. La misión Perseverance está diseñada para un año en Marte (687 días terrestres), y el rover ya pasó más de la mitad de ese tiempo en la superficie de Marte.

La NASA ha logrado un gran éxito en las misiones a Marte

Pero las misiones a Marte de la NASA siempre han tenido mucho éxito en los últimos años y han durado mucho más de lo planeado. Por ejemplo, los gemelos itinerantes Spirit y Opportunity deben pasar 90 días buscando en Marte. Al final, “Spirit” estuvo activo durante 2208 días, “Chance” hasta 5352 días. Y la nave espacial Curiosity de la NASA ha estado resistiendo durante mucho tiempo: en agosto de 2022, la NASA podrá celebrar el décimo aniversario del aterrizaje. (pestaña)