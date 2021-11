El nuevo crucero más grande del mundo sale del puerto

El crucero más grande del mundo, “Wonder of the Seas”, ha partido. El lujoso barco ha dejado el puerto de Saint-Nazaire y ahora se dirige a Marsella.

El más grande, según la naviera estadounidense Royal Caribbean Crucero De Welt abandonó el astillero de Saint-Nazaire, Francia, el 6 de noviembre. El barco, que lleva el nombre de “Wonder of the Seas”, tiene una eslora de 362 metros, consta de 18 pisos y, según su propia información, tiene espacio para más de 5.700 pasajeros y unos 2.300 empleados.

El crucero nuevo más grande del mundo

El viaje inaugural en el barco de lujo ahora se dirige a Marsella, donde se completará el megabuque. Además del Wonder of the Seas, hay otros cuatro barcos de la clase Oasis de la compañía de cruceros Royal Caribbean, que incluyen Harmony of the Seas, Allure of the Seas, Symphony of the Seas y Oasis of the Seas.

Según la compañía naviera estadounidense, Wonder of the Seas ha reemplazado al Symphony of the Seas como el crucero más grande del mundo hasta la fecha. Además de más de 20 restaurantes, habrá áreas de spa y bienestar, una piscina de borde infinito, un mundo submarino lleno de toboganes y paredes para escalar, y una “Ultimate Family Suite” con un tobogán que conduce desde la habitación de los niños hasta el sala.

El viaje inaugural del crucero gigante está previsto para marzo de 2022. Shanghai se convertirá en el futuro puerto principal de las “Maravillas de los mares”.