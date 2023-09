El nuevo episodio de “Ahsoka” lo demuestra: “Star Wars” necesita repensar algo – Noticias de la serie

Lucasfilm se está arrinconando con “Star Wars”, lo que se está convirtiendo en un problema. El nuevo episodio de “Ahsoka” en Disney+ lo demuestra bien y muestra al director con una brillante decisión de reparto. Comentario de Björn Becher.

Seré honesto: cuando Mark Hamill apareció de repente como un joven Luke Skywalker al final de la temporada 2 de “The Mandalorian” para salvar a Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, me alegré brevemente de ver a un joven Luke nuevamente en acción. (aunque desearía que antes los funcionarios no hicieran exactamente eso). Pero la segunda vez que vio el episodio, su mirada escéptica regresó por un momento y no ha desaparecido desde entonces. Incluso aumentó con la siguiente aparición de Luke en el libro de Boba Fett.

Creo que es un gran riesgo renovar la mitología de Star Wars con apariciones en solitario. – Y Lucasfilm necesita repensarlo. Mi principal preocupación no es que, lamentablemente, algunas cosas no se vean bien. Lo que más me preocupa es el peligroso callejón sin salida al que esto conduce.

Hay opciones limitadas con personajes renovados digitalmente.

Anakin Skywalker juega un papel importante en el nuevo episodio de “Ahsoka”. El actor Hayden Christensen ha sido rejuvenecido digitalmente. No siempre se ve bien, pero está hecho de una manera que te hace aceptarlo por breves momentos, especialmente porque Dave Filoni juega con tanto éxito con la iconografía de “Star Wars”, permitiendo, por ejemplo, que Anakin actúe brevemente como Darth Vader.

Un problema es que la renovación digital es aceptable para momentos breves en los que una persona suele estar en las sombras. Por lo tanto, las historias más largas son más difíciles de implementar. Es por eso que la aparición de Luke en El libro de Boba Fett recibió mucha más burla que su breve misión de rescate en The Mandalorian. Todavía recordamos el estreno de “Indiana Jones y la rueda del destino”.

Pero lo que es mucho peor es: Quien apuesta por la renovación digital se está limitando. Sólo puedes aprender muy poco sobre un personaje y dejarlo aparecer brevemente. Con Anakin, no es gran cosa. Quizás no exista ningún personaje de “Star Wars” cuya vida y carrera hayan sido contadas con tanta amplitud épica como éste. Apenas quedan huecos que llenar.

Las cosas son diferentes con Luke Skywalker. Esa es la cantidad de tiempo que pasó entre Star Wars 6 y Star Wars 7. En los flashbacks cinematográficos y en los avances de la serie, podemos vislumbrar un poco su vida en el medio, pero no mucho más. Al apegarse a una renovación digital, Disney se está privando de la oportunidad de contar las aventuras de Luke después del Retorno del Jedi en acción real.

Y no es sólo Luke Skywalker, son todos los personajes de Star Wars los que aún pueden tener lagunas interesantes. Sólo los libros y las series animadas pueden llenar estas cosas, a menos que Lucasfilm lo piense dos veces.

Y no digo que Lucasfilm deba contar más historias con los mismos personajes. Tengo muchas ganas de descubrir eras completamente nuevas, cuando el director de “Logan”, James Mangold, cuente la creación de los Jedi unos 25.000 años antes de todos los acontecimientos cubiertos hasta ahora, o cuando Leslye Headland nos sumerja en los maravillosos y emocionantes libros con ” The Acolyte”: descubre el mundo del capturador Supremo de la República.

Se trata de las oportunidades de las que te privas. Si alguien tiene una gran idea para una serie o película sobre un personaje conocido, no debería descartarla porque no funcionaría con una renovación digital.

Llamada: ¡Refunde incluso personajes legendarios!

La solución es bastante sencilla, como lo demuestra el nuevo episodio “Ahsoka” de Disney+. Porque también volvemos a ver al Jedi nombrado a una edad temprana. Dado que la regeneración digital habría sido mucho más compleja debido al cambio de tamaño corporal, aquí se optó por la vía de sustitución. No Rosario Dawson en lugar de Ariana Green Blatt Interpreta a la joven Ahsoka, y lo hace de manera brillante.

La actriz, a quien también vimos como la joven Gamora en “Avengers: Infinity War” y más recientemente en “Barbie” y “65”, realmente me impresionó y me mostró una vez más que Lucasfilm definitivamente debe tener las agallas para crear personajes. Para refundir si los actores originales ya no están disponibles a la edad adecuada, incluso si ya los hemos visto a esa edad.

Poderosa: Ariana Greenblatt como la joven Ahsoka



Como se sabe, esto ya se ha hecho: en “Solo: Una historia de Star Wars“Resbaló Alden Ehrenreich En lugares de culto Harrison Ford. La película no estuvo a la altura de las expectativas en taquilla, y me temo que Disney y Lucasfilm han sacado una conclusión equivocada y ahora creen que los fans no quieren un nuevo reparto de sus películas favoritas (a pesar de la decepción en taquilla de “Solo”). Tiene muchas otras razones.)

Ahora estoy convencido: Hoy en día, los fanáticos aceptan rápidamente un nuevo elenco si se presenta en una historia buena y atractiva. – Como en el episodio actual de “Ahsoka”. Cuando la joven heroína recuerda las Guerras Clon y pelea en Mandalore con el Comandante Rex (Temuera Morrison), tiene un peso emocional significativo, y lo único que importa es que la actriz pueda manejarlo, lo cual Greenblatt claramente hace. pero:

Con cada innovación digital adicional, será más difícil cambiar nuestra forma de pensar. La imagen de cómo deberían haber sido estos personajes se ha consolidado en ese momento, lo que puede hacer que sea más difícil aceptar un nuevo elenco. Por lo tanto, Lucasfilm tiene que repensar esto muy rápidamente; de ​​lo contrario, terminaremos en un callejón sin salida para la renovación digital. Por cierto, las apariciones breves en otras series serían perfectas para presentar nuevos actores en papeles conocidos.

