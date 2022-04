El nuevo Need for Speed ​​llegará en 2022, pero es posible que no puedas apostar de todos modos

La próxima entrega de la serie Need for Speed ​​ha estado en desarrollo durante algún tiempo, pero no hay información real sobre el juego. En el pasado, entre otras cosas, se filtró que el trabajo en el juego se retrasará solo por el estándar del desarrollador. Ayuda de Battlefield 2042.

El periodista de Fallow Insider y VentureBeat, Jeff Grob, ahora tiene buenas noticias para todos los que esperan el juego de carreras, pero tampoco son buenas noticias para muchos, como escribió en su publicación. Ver Grubbsnax Señálalo.

Buenas noticias, no buenas noticias

Las buenas noticias: Un nuevo juego de Need for Speed ​​​​aparecerá a finales de este año, con Grubb citando noviembre como fecha de lanzamiento. el último fue de septiembre octubre La retórica, 2022 como año de publicación parece continuar.

Más bien no es una buena noticia: Se dice que el juego de carreras ya no aparecerá para las consolas de última generación, como PS4 y Xbox One. Grubb dijo en su programa que el próximo Need for Speed ​​ahora es solo de próxima generación y, por lo tanto, solo se lanzará para PS5 y Xbox Series X/S.

Por otro lado, para muchos, es decir, aquellos con el sistema Last Gen, también significa que probablemente no podrán jugar el juego de carreras. Dado que las consolas de la generación actual no son tan populares como PS4 y Xbox One, un lanzamiento solo en estas plataformas puede reducir significativamente el grupo objetivo. Y eso parece cuestionable al menos para una serie de carreras importante como Need for Speed.

Pero: Si bien Jeff Grubb es uno de los expertos más informados de la industria, es solo un rumor. Ni EA ni Criterion han confirmado ni desmentido la información facilitada, ni se han pronunciado de ningún otro modo.

La primera parte de la serie desde 2019.

Gran parte del nuevo Need for Speed ​​sigue siendo un gran misterio, porque el título oficial del juego aún no se ha anunciado y solo se puede adivinar qué hará Criterion con la venerable serie de juegos de carreras.

De todos modos, es el primero de una gran serie “real” desde 2019 (Necesidad de velocidad de calor). También se lanzó una sucursal en 2020, pero fue ‘solo’ una Need for Speed: Hot Pursuit Remaster.

¿Qué esperas de la próxima parte de Need for Speed ​​​​y te imaginas que la nueva rama se lanzará solo para PS5 y Xbox Series X/S?