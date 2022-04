Loxone obtiene soporte para Apple HomeKit y control de voz de Siri

Hay una variedad de soluciones para el funcionamiento de la “casa inteligente”. La mayoría de la gente probablemente confiará en soluciones inalámbricas como Hue and Co, porque se pueden modificar fácilmente y, por lo tanto, no causan ningún problema cuando se trabaja en propiedades de alquiler.Una solución por cable es más confiable, al igual que la conexión a Internet. Es más probable que se encuentre en edificios nuevos. El extendido y también desconocido sistema vectorial KNX: archivo Sistema de hogar inteligente LoxoneFabricante austriaco del mismo nombre. Las opiniones a menudo difieren en lo que respecta al uso, pero Loxone también ofrece una interfaz para el estándar KNX. Por cierto: Loxone adquirió el fabricante alemán de altavoces Quadral en 2020 para implementar soluciones de audio.

Mientras que Raspberry Pi (con Home Assistant, iOBroker & Co) a menudo sirve como centro y “cerebro” para “soluciones artesanales” para el hogar inteligente, Loxone también utiliza un servidor pequeño. Esto ahora ha sido certificado oficialmente para HomeKit por Apple, lo que De ahora en adelante También se permite el control por voz de la casa inteligente Loxone con el asistente de voz Siri.

Según Loxone, esto lo convierte en el primer fabricante de soluciones de automatización instaladas profesionalmente con soporte nativo de HomeKit, aunque algunas puertas de enlace KNX también pueden comunicarse con HomeKit. Se requiere miniservidor generación 2 y versión de configuración 12.2.12.1 o superior para admitir HomeKit con Loxone.

Configurar o conectarse a HomeKit es muy fácil. Esto requiere acceso local completo al miniservidor. Se requiere acceso a Internet para el proceso de configuración. El nuevo elemento de menú “Apple HomeKit” ahora se puede encontrar en Configuración. Esto lo guía a través de la configuración paso a paso y escupe el código de configuración de HomeKit requerido o el código QR, entre otras cosas. La configuración se realiza en la aplicación Apple Home como de costumbre. Durante el proceso de configuración, también puede elegir las funciones de los usuarios de Loxone creados, que deben proporcionarse para HomeKit. Finalmente, tiene la opción de qué dispositivos desea mover a la aplicación Inicio y controlar desde allí.

Una vez configurado, Loxone pasa múltiples dispositivos y escenarios a HomeKit. Estos incluyen luces, ventanas, puertas, control de ventilación de la habitación, varios interruptores y reproductores de audio, así como escenas definidas en la aplicación Loxone.

Se admiten los siguientes bloques o funciones: Escenas de iluminación ambiental

Persianas automáticas, persianas automáticas integradas y claraboya

Control de ventilación de la habitación

claraboya

meta

Control inteligente de habitaciones

Reproductor de audio (solo encendido/apagado)

convierte

Luz de escalera y interruptor de confort

Entrada virtual como clave

Escenas específicas en la aplicación Loxone

Luego se pueden emitir varios comandos de control usando Siri:

“Hola Siri… como el 50%” “Oye, Siri… enciende Cozy” “Hola Siri… la máquina de espresso está encendida” “Oye, Siri… cierra las cortinas del salón” “Oye, Siri… las luces del escritorio están apagadas” “Oye Siri… el techo corredizo está abierto” “Oye, Siri… Sala de estar” Modo cine “Activado” “Oye, Siri… pon música de cocina”

Cuando se trata de seguridad de datos, HomeKit y Miniserver se comunican en la red local. También se puede acceder a HomeKit de forma remota a través de un HomePod, un iPad configurado como Centro de control o un Apple TV.

Además: los bloques de construcción de Loxone ahora también se pueden usar en la aplicación Apple Shortcuts para una mayor automatización.

