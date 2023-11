Juegos gratis para PS4 y PS5 – filtraciones y rumores

en el juego Noticias de juegos

de: Philip Hansen

Los juegos gratuitos de PlayStation Plus de diciembre de 2023 estarán disponibles en apenas unos días. ¿Qué dicen las filtraciones y rumores sobre PS+ Essential este mes?

HAMBURGO – Se acerca diciembre de 2023 y con él nuevos juegos de PS Plus. Los suscriptores de PlayStation’s Essential esperan juegos reales de primer nivel porque Sony estropeó los juegos gratuitos el mes pasado. Aquí hay una descripción general de las filtraciones y rumores actuales de PS+ en diciembre.

PS Plus Diciembre 2023: ¿Qué filtraciones hay sobre juegos gratuitos para PS4 y PS5?

Filtraciones sobre PS+ en diciembre de 2023: Casi todos los meses, los filtradores populares publican exactamente los tres juegos incluidos gratis para la suscripción a PlayStation Plus (Essential) cada mes.

Sin embargo, no hay informes internos realmente fiables para diciembre de 2023. Es unos días demasiado pronto para hacerlo (a 22 de noviembre de 2023).

Las filtraciones suelen aparecer poco antes del anuncio oficial de Sony. Este artículo se actualizará en consecuencia una vez que haya novedades.

Así que probablemente tendremos que esperar hasta finales de noviembre para obtener filtraciones confiables para PS+ en diciembre de 2023. Pero ya hay filtraciones sobre nuevos juegos premium/extra para el próximo mes.

PS Plus Diciembre 2023: Filtraciones y rumores sobre juegos gratuitos para PS4 y PS5 en el nuevo mes © Sony

¿Sony Retribution para Navidad? Esta vez, los fanáticos esperan títulos AAA o independientes de calidad, ya que noviembre de 2023 en PS+ decepcionó a muchos. Así que es hora de que Sony profundice en su bolsa de regalo digital esta Navidad. ¿Qué juegos (de la vida real) les gusta ver a los clientes suscritos en diciembre?

PS Plus diciembre de 2023: deseos y esperanzas de los fans – predicciones

Esto es lo que los fanáticos quieren para PS Plus en noviembre de 2023: Como siempre, cuando no hay filtraciones ni otras pruebas, los deseos de los fans son mayores. Algunas especulaciones parecen más realistas que otras. Por ejemplo, un próximo lanzamiento podría recibir un nuevo impulso (gratis) con una parte más antigua de la serie en PS+. Aquí están los rumores de la comunidad sobre PS Plus en diciembre de 2023:

Cuphead (PlayStation 4, PlayStation 5)

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunión (PlayStation 4, PlayStation 5)

Persona 5 Royal (PlayStation 4, PlayStation 5)

Immortals of Aveum se anuncia como un juego gratuito para PS5

¿Qué tan realistas son los rumores de PS Plus? Cuphead ha sido discutido como candidato para PS+ durante mucho tiempo, ya que el juego de plataformas de primer nivel lleva al menos cuatro años en PlayStation y, por lo tanto, podría impulsar una vez más las ventas de DLC para Sony. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion tiene solo un año, pero el tan esperado remake de FF7 llegará pronto, por lo que puedes llenar la espera perfectamente con el juego anterior Crisis Core para PSP. Persona 5 Royal gratis en diciembre de 2023 Como precuela de “El gran año de Persona 2023”, como lo llama Sega, también sería completamente concebible.

PS Plus diciembre de 2023: fecha de anuncio de Sony – Luego vienen los juegos gratis

Anuncio oficial de PS+ para diciembre: El próximo anuncio de Sony sobre PS Plus generalmente se realiza el último miércoles del mes. Esta vez, el día del anuncio de los títulos de PS Plus cae el 29 de noviembre. Más sobre el anuncio, hora específica y fecha de descarga para PS+ en diciembre de 2023.