El ‘nuevo’ servicio de streaming para 2023

Warner quiere traer todos sus servicios bajo un mismo techo el próximo año, y eso significa combinar HBO Max y Discovery Plus ante todo. Según CNBC, Max es actualmente el único nombre en circulación para el “nuevo” servicio de transmisión.

Warner Bros. Discovery también echa un vistazo más de cerca a la aplicación Disney+ y también quiere introducir centros en la aplicación para Max. Por ejemplo para HBO, Discovery, DC, etc. Sí CC Muy importante para esto en el futuro..

La idea también es que HBO ya no sea el centro de atención y supere a otras marcas. Puedo entender eso, pero HBO es una marca fuerte e internacionalmente conocida y, en su mayor parte, hacen series realmente buenas.

Hasta ahora, esto ha sido relevante en los EE. UU. y otros países de Europa.En Alemania, el contenido de Warner es distribuido por proveedores de transmisión. Por supuesto Algún día esto terminará Y luego definitivamente veremos a Max con nosotros.

The Last of Us: primer tráiler de HBO que muestra la nueva serie para 2023

Como fanático de The Last of Us, estoy muy emocionado de ver lo que se avecina en la primera serie y cómo se desarrolla. Siempre soy muy crítico con la adaptación (en ambos sentidos), pero la primera…5 de diciembre de 2022 Leer ahora →