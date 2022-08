El objetivo de la dieta es perder kilos de más

a: Ares Abassi

No es ningún secreto que las semillas de chía son una verdadera arma milagrosa. Te revelamos cómo puedes perder kilos con una sencilla receta.

Castle – El agua de semillas de chía es la nueva tendencia para la salud. Popular en las redes sociales, el agua de semillas de chía es una bebida simple que algunas personas usan para ayudar a combatir el hambre y apoyar sus objetivos de pérdida de peso. Las semillas de chía se han denominado un “superalimento” en los últimos años. Hay muchas teorías sobre sus beneficios para la salud, incluyendo que puede ayudarte a perder peso. Pero, ¿realmente puedes luchar contra esos molestos kilos?

El agua de semillas de chía consta de solo dos ingredientes: semillas de chía y agua. Cuando las semillas de chía se sumergen en agua, absorben el líquido. Su absorbencia es impresionante: se hincha hasta 12 veces su tamaño original cuando se empapa. El resultado final es una mezcla gelatinosa con una textura ligeramente masticable, similar a pequeñas perlas de tapioca.

Se pensaba que las semillas de chía eran un alimento básico entre los aztecas y los mayas, pero luego se prohibieron por su uso religioso ritual, informa el proveedor de información de salud de EE. UU. Línea de Salud. No han sido muy populares durante casi un siglo, pero recientemente han surgido como un superalimento potencial.

¿Pueden las semillas de chía ayudarte a perder peso? Hay muchas afirmaciones en línea de que las semillas de chía suprimen el apetito y promueven la pérdida de peso. La teoría popular es que las semillas de chía contienen mucha fibra, por lo que te mantendrás satisfecho por más tiempo. Por lo tanto, puede ayudar a evitar comer en exceso.

Dos cucharadas de semillas de chía contienen aproximadamente 10 gramos de fibra. Esto representa alrededor del 40 por ciento de la dosis diaria recomendada. Una dieta alta en fibra se asocia con la pérdida de peso Conectado. Según un estudio realizado por investigadores estadounidenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, comer 30 gramos de fibra al día puede ayudarte a perder peso al igual que con una dieta compleja.

Sin embargo, hay pocos estudios en humanos sobre las semillas de chía y la pérdida de peso. Un estudio realizado por Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (NMCD) demostró el papel positivo de las semillas de chía para promover la pérdida de peso y mejorar los factores de riesgo de diabetes relacionados con la obesidad. Tomar chía como suplemento dietético puede ser útil para el tratamiento convencional de la obesidad en la diabetes.

Pero ten cuidado: las semillas de chía contienen una cantidad relativamente alta de calorías y grasas. 2 cucharadas contienen 138 calorías y 9 gramos de grasa (1 gramo de grasa saturada). Cuando se consumen con moderación, las semillas de chía pueden ayudarte a comer menos. Sin embargo, si comes muchos de estos alimentos a lo largo del día, puedes exceder tu límite diario de calorías, así Línea de Salud.

Los trucos y la información mencionados en este artículo no pueden reemplazar una dieta sana y equilibrada. Use nuestros consejos de nutrición solo como complemento de una dieta variada y saludable. La información de ninguna manera reemplaza el consejo profesional y no está destinada a un diagnóstico o tratamiento independiente.