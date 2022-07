El paso de la estrella podría significar el fin del sistema solar

a: Patricio Claptz

El gigante gaseoso Neptuno es el octavo y más lejano planeta de nuestro sistema solar. Su diámetro es cuatro veces el diámetro de la Tierra y unas 58 veces el tamaño de la Tierra. © imago

Un equipo de investigación canadiense ha realizado casi 3000 simulaciones de nuestro sistema solar. En él, querían probar los efectos de las estrellas que pasan sobre nosotros y sobre nuestro sistema solar. Si la atracción gravitacional de una estrella espacial cambia la órbita de Neptuno en solo un 0,1 por ciento, desestabilizará nuestro sistema solar.

Toronto (Canadá) – En el universo, las fuerzas gravitatorias determinan la interacción de los planetas y otros cuerpos celestes. Cuando una estrella masiva pasa volando por nuestro sistema solar, su gravedad puede sacar de su órbita al planeta más lejano, Neptuno. Incluso un cambio de 0,1 por ciento en la órbita puede conducir a este arreglo en nuestro sistema solar Se derrumba. ¿Qué tan probable es el escenario? ¿Y cuándo descenderá el sistema solar al caos?

Pequeñas perturbaciones en órbita podrían tambalear nuestro sistema solar

Un equipo de investigación canadiense formado por Garrett Brown y Hanno Ryan del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales de la Universidad de Toronto en Scarborough y el Departamento de Física de la Universidad de Toronto realizó 2880 simulaciones. Todos deberían estudiar los efectos del sobrevuelo de un orbe extraño en nuestro sistema solar. Ryan también trabaja en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto.

El estudio se centró en cosas que eran demasiado débiles para desestabilizar directamente el sistema planetario. Sin embargo, estos objetos deben ser lo suficientemente poderosos como para perturbar el estado dinámico de nuestro sistema solar. Los dos investigadores pudieron demostrar que incluso las pequeñas perturbaciones causadas por las órbitas estelares pueden afectar la estabilidad de los sistemas planetarios durante su vida, incluso si no sucede de inmediato.

¿Cuándo un extraño cuerpo celeste hace temblar nuestro sistema solar? ¿Cuánto tiempo estaremos a salvo en la Tierra de los peligros del espacio?

La desestabilización de la órbita de Neptuno se extenderá gradualmente a otros planetas. Sin embargo, no notará nada de esto en la Tierra hasta 20 millones de años después; la razón es la gran distancia entre los planetas. los Tierra y Neptuno La distancia media entre ellos es de unos 4.540 millones de km (4.500 millones de km). La distancia media entre Júpiter y la Tierra es de unos 780 millones de km y la distancia entre la Tierra y Marte es de unos 230 millones de km.

La probabilidad de que ocurra tal escenario es muy baja. Según los científicos, es probable que una vez cada 100 mil millones de años un enorme objeto espacial rompa su órbita. Neptuno puede molestar La perturbación no tendrá un impacto grave en nuestro sistema solar siempre que sea inferior al 0,1 por ciento.

Estrellas voladoras: crítica del estudio sobre el posible bamboleo de nuestro sistema solar

Los investigadores también demostraron que las pequeñas perturbaciones sucesivas no tienen un efecto significativo en el cambio de las órbitas de los planetas. Estas pequeñas perturbaciones son insignificantes y la atención se ha centrado en encuentros interestelares más grandes. Sin embargo, no tomaron en cuenta los sistemas estelares binarios, a pesar de que la mitad de todas las estrellas conocidas forman parte de ellos. De un sistema estelar binario ser. Sin embargo, los investigadores plantean la hipótesis de que la fuerza de la turbulencia sería de dos a 3,6 veces mayor en un sistema estelar binario que vuele cerca de ella.

El efecto de Brown y Ren también tiene un efecto sobre Planeta 9 descuidado. Gran parte de la comunidad investigadora internacional está convencida de que todavía no se ha encontrado otro planeta fuera de las órbitas de Neptuno y Plutón. Según los investigadores, un sobrevuelo estelar causaría el mayor cambio relativo en el Planeta 9. Sin embargo, creen que el Planeta 9 tendría un efecto débil en el resto del Sistema Solar.

Estudiar el efecto del vuelo estelar en nuestro sistema solar

los Un estudio titulado “Sobre la estabilidad a largo plazo del sistema solar en presencia de perturbaciones débiles del vuelo estelar”. (Estabilidad a largo plazo del sistema solar bajo una perturbación débil del vuelo estelar) se publicó el 30 de junio de 2022 en el Journal of Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Las simulaciones se han limitado a nuestro sistema solar, aunque las estimaciones analíticas son generales y están destinadas a aplicarse a cualquier sistema planetario. El trabajo futuro, según Brown y Wren, debería considerar los efectos de las estrellas que vuelan tenues. sistemas de exoplanetas Investigación.